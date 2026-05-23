 Atsistatydinusi Latvijos premjerė svarstytų tapti gynybos ministre

Atsistatydinusi Latvijos premjerė svarstytų tapti gynybos ministre

2026-05-23 18:32
Karolis Broga (ELTA)

Apie atsistatydinimą paskelbusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinia svarstytų galimybę tapti gynybos ministre, jos patarėjas Sandris Sabajevas tai patvirtino Latvijos naujienų agentūrai LETA.

Evika Silinia
Evika Silinia / EPOS-ELTOS nuotr.

Pasak patarėjo, jeigu būtų toks pasiūlymas, tai E. Silinia jį rimtai svarstytų. Jo teigimu, Latvijos saugumas visada buvo vienas pagrindinių ministrės pirmininkės prioritetų, ką ir parodė vyriausybės sprendimai dėl nacionalinio saugumo biudžeto ir veiksmai stiprinant gynybą.

„E. Siliniai svarbu tai, kad saugumo srityje būtų susikoncentruojama ne į politinius interesus, o į tai, ką galima padaryti greitai, atsakingai ir efektyviai Latvijos naudai. Būtent tai ir yra svarbiausia dabar“, – pabrėžė S. Sabajevas.

Kandidatas į ministrus pirmininkus Andris Kulbergas šeštadienį iki pietų LETAI nepakomentavo situacijos dėl naujosios vyriausybės formavimo.

E. Silinia atsistatydino praėjusią savaitę, po to, kai dėl incidentų su dronais iš pareigų pasitraukus gynybos ministrui Andriui Sprūdui premjerė nusprendė jį pakeisti ne kitu Progresyviųjų partijos atstovu, o pulkininku Reiviu Melniu. Kai Progresyvieji paskelbė šios vyriausybės neberemsiantys, E. Siliniai teko taip pat trauktis iš pareigų.

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