Augant įtampai, šimtai tūkstančių kinų atšaukia keliones į Japoniją

Nesantaika įsižiebė, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi užsiminė, kad jos šalis galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei Kinija užpultų Taivaną, kurį laiko savo teritorija.Nesutarimui aštrėjant, Kinija penktadienio vakarą perspėjo piliečius artimiausiu metu vengti kelionių į Japoniją.
Šis įspėjimas turėjo dramatišką poveikį, teigė nepriklausomas aviacijos analitikas Li Hanmingas, nuo 2023 m. kasdien renkantis duomenis apie Kinijos keleivių aktyvius skrydžių užsakymus iš didžiųjų oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų.
Remiantis jo duomenimis, aktyvių užsakymų į Japoniją skaičius sumažėjo nuo maždaug 1,5 mln. lapkričio 15 d. iki vos vieno milijono po dviejų dienų, todėl analitikas padarė išvadą, kad buvo atšaukta apie 500 tūkst. kelionių. Jo teigimu, jei įtampa didės, atšaukimų bus dar daugiau.
Kelios Kinijos oro linijos, įskaitant tris didžiausias, pasiūlė grąžinti visus pinigus už užsakytus skrydžius į Japoniją iki gruodžio 31 dienos.
Kinijoje įsikūrusios kelionių agentūros į patarimus reagavo įvairiai. Viena didelė valstybinė turizmo bendrovė iš savo programėlės pašalino visas kelionių į Japoniją parinktis, o kita Pekine įsikūrusi agentūra teigė, kad nebepriima užsakymų į Japoniją.
Turistai iš Kinijos yra didžiausias lankytojų į Japoniją šaltinis. Japonijos duomenimis, per pirmuosius devynis 2025 m. mėnesius šalyje apsilankė beveik 7,5 mln. kinų. Trečiąjį ketvirtį jie išleido daugiau nei milijardą dolerių per mėnesį, tai sudarė beveik 30 proc. visų turistų išlaidų.
Pirmadienį po Kinijos perspėjimo dėl kelionių Japonijos turizmo ir mažmeninės prekybos akcijų rinkos smarkiai krito.
