Auksinis bilietas

Kaip praneša „Africanews“, tūkstančiai rusų moterų ieško saugaus prieglobsčio užsienio gimdyklose.
Pagrindinis tikslas – ne tik kokybiška medicina, bet ir pilietybė naujagimiui, kuri tampa auksiniu bilietu visai šeimai emigruoti ir laisvai keliauti po pasaulį.
Populiariausia kryptimi tapusi Argentina 2022 m. sulaukė per 10 tūkst. nėščių rusių. Šalis viliojo automatine pilietybe vaikui ir supaprastintu procesu tėvams.
Tačiau kai tūkstančiai moterų išvykdavo vos gavusios dokumentus, prabilta apie piktnaudžiavimą.
Kai taisyklės buvo sugriežtintos (tėvams nebegalioja „greitasis kelias“ į pilietybę, apribota ir nemokama medicina užsieniečiams), paraiškų gyventi šalyje skaičius krito keturiskart, o rusų žvilgsnis nukrypo į Braziliją – šios šalies pasas atveria Šengeno erdvę.
Tai tapo ilgalaikės šeimos emigracijos strategijos dalimi – 2025 m. Brazilijos piliečiais tapusių rusų skaičius pasiekė rekordines aukštumas.
Nors tokios šalys kaip Čilė, JAV ar Kanada išlieka geidžiamos dėl medicinos kokybės ir teisinio saugumo, sąlygos čia taip pat griežtėja.
Naujausi komentarai