Aukštas pareigūnas: Trumpo administracija ketina nutraukti visas finansines sutartis su Harvardu

Administracija „šiandien išsiųs laišką federalinėms agentūroms, prašydama jų nustatyti visas sutartis su Harvardu ir ar jos gali būti nutrauktos arba nukreiptos kitur“, sakė minėtas pareigūnas, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga.

JAV administracija prieš kelias dienas jau uždraudė Harvardui priimti užsienio studentus, kurie sudaro daugiau kaip ketvirtadalį studijuojančiųjų. Praėjus dienai federalinė teisėja, sulaukusi universiteto skundo, šį draudimą sustabdė.

D. Trumpas Harvardo universitetą vadina „antisemitine, kraštutinių kairiųjų pažiūrų institucija“. Harvardas, be kita ko, atsisakė vykdyti JAV administracijos reikalavimus, pavyzdžiui, atšaukti įvairovės programas. Krašto saugumo sekretorė Kristi Noem, be to, apkaltino universiteto vadovybę „derinant veiksmus“ su Kinijos Komunistų partija.