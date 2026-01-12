Australijoje įsigaliojus socialinių tinklų draudimui, „Meta“ pašalino 540 tūkst. paskyrų

„Meta“ teigė, kad nuo gruodžio 4 iki 11 d. buvo pašalintos 544 052 paskyros, kurios, kaip manoma, priklausė jaunesniems nei 16 metų vartotojams. 330 639 iš šių paskyrų naudojosi platformos „Instagram“, 173 497 – „Facebook“ ir 39 916 – „Threads“ vartotojai.
Pagal naująjį įstatymą, kuris įsigaliojo gruodžio 10 d., jaunesni nei 16 metų asmenys nebegali turėti nuosavų paskyrų dešimtyje pagrindinių socialinių tinklų platformų, įskaitant „TikTok“, „Snapchat“, „Reddit“ ir „YouTube“.
Atitinkamoms bendrovėms buvo suteiktas vienerių metų laikotarpis amžiaus patikrinimo priemonėms įdiegti, o už pažeidimus bus baudžiama didelėmis baudomis, siekiančiomis iki 49,5 mln. Australijos dolerių (33 mln. JAV dolerių).
Bendrovės „Meta“ teigimu, nuolatinis įstatymų reikalavimų vykdymas bus „daugiasluoksnis procesas“, kurį ji toliau tobulins.
„Tačiau mes ir be pramonės standarto toliau rūpinsimės tuo, kad internete būtų nustatomas vartotojų amžius“, – rašoma bendrovės tinklaraštyje.
„Kaip jau minėjome pirmiau, „Meta“ yra įsipareigojusi vykdyti savo prievoles įstatymų atžvilgiu ir imasi būtinų priemonių, kad ir toliau laikytųsi teisės aktų reikalavimų.“
Meta paragino Australijos vyriausybę „konstruktyviai bendradarbiauti su pramonės atstovais, siekiant vietoje visuotinio draudimo rasti geresnį sprendimą, pavyzdžiui, skatinti visą pramonę kelti standartus, kad būtų užtikrintas saugus, privatus ir amžiui tinkamas būdas naudotis internetu“.
„Meta“ teigia, kad programėlių parduotuvės turėtų būti įpareigotos patikrinti amžių ir gauti tėvų sutikimą, prieš leidžiant vaikams atsisiųsti kokią nors programėlę.
„Tai vienintelis būdas užtikrinti nuoseklią, visą pramonę apimančią jaunimo apsaugą, nepriklausomai nuo to, kokias programėles jie naudoja, kad nereikėtų drausti naujų programėlių, į kurias paaugliai pereis, siekdami apeiti socialinių tinklų draudimo įstatymą.“
