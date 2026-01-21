Austrija įveda privalomą vasaros mokyklą vaikams, prastai mokantiems vokiškai

Tokiu reikalavimu bus siekiama skatinti integraciją.
Konservatorių vadovaujama šalis dar 2018 metais įvedė specialias klases vaikams, silpnai mokantiems vokiškai. Šiose klasėse, kurias kritikai vadina geto klasėmis, jie po kelias valandas per dieną mokomi atskirai nuo įprastų klasių.
Remiantis parlamento patvirtintais teisės aktų pakeitimais, dabar mokymasis paskutines dvi iš devynių vasaros atostogų savaičių bus privalomas vaikams, kurių vokiečių kalbos mokėjimo lygis yra žemas.
Remiantis oficialia statistika, šis pakeitimas bus aktualus maždaug 49 tūkst. iš 1,2 mln. moksleivių. Maždaug 26 tūkst. mokinių turėtų dalyvauti pirmajame etape šiais metais.
„Vokiečių kalba yra raktas į dalyvavimą“, – prieš balsavimą parlamentui sakė švietimo ministras Christophas Wiederkehris (Kristofas Vyderkėris).
Austrijos mokytojų sąjunga sukritikavo šią priemonę, teigdama, kad naujoms klasėms reikalingus išteklius būtų geriau panaudoti stiprinant esamas specialiąsias klases mokslo metų eigoje.
Beveik 9,2 mln. gyventojų turinti šalis jau seniai traukia imigrantus, taip pat prieglobsčio prašytojus, bėgančius iš karo nuniokotų šalių.
Prieš imigraciją nusiteikusi kraštutinių dešiniųjų Laisvės partija (FPOe) praėjusiuose rinkimuose 2024 metais pirmą kartą surinko daugiausiai balsų, tačiau nesugebėjo rasti partnerių vyriausybei suformuoti.
