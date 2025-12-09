Babišas oficialiai paskirtas Čekijos ministru pirmininku

Čekijos prezidentas Petras Pavelas 71-erių politiką prisaikdino per iškilmingą ceremoniją Prahos pilyje 9 val. ryto (10 val. Lietuvos laiku).
A. Babišas su savo partija ANO laimėjo parlamento rinkimus maždaug prieš du mėnesius.
Būsimoje koalicijoje be ANO taip pat dalyvaus dvi mažas kraštutinės dešinės partijos: Automobilistų partija ir prieš migraciją pasisakanti Laisvės ir tiesioginės demokratijos (SPD) partija, kuriai vadovauja Parlamento pirmininkas Tomio Okamura.
Kartu ši koalicija turi 108 iš 200 vietų Deputatų rūmuose.
Pagal Čekijos konstituciją naujasis ministras pirmininkas per 30 dienų nuo priesaikos turi parlamente surengti balsavimą, kuriame jam išreiškiamas pasitikėjimas.
A. Babišas ketina dalyvauti jau kitame Europos Sąjungos (ES) viršūnių susitikime, vyksiančiame gruodžio 18–19 d.
Rinkimų kampanijos metu dešiniųjų pažiūrų populistas ragino nutraukti Žaliąjį susitarimą, kuriuo siekiama poveikio klimatui neutralumo. Jis taip pat kritikavo savo šalies paramą Ukrainai.
ES lygmeniu jo partija ANO bendradarbiauja su dešiniosios pakraipos populistine grupe „Patriotai Europai“, kurioje taip pat yra Vengrijos „Fidesz“ ir Austrijos Laisvės partija (FPÖ).
