Baigiantis respublikonų suvažiavimui dėmesio centre – J. D. Vance'as

Jie vis dar tiki, kad Donaldo Trumpo politinis magnetizmas gali įveikti niūrias rinkimų prognozes, o viceprezidentui J. D. Vance'ui suteikia galimybę geriausiu laiku pasirodyti kaip potencialiam įpėdiniui.
D. Trumpas dominuos dviejų dienų susitikimo finale ir pasakys baigiamąją kalbą po pagrindinio J. D. Vance'o pranešimo „American Airlines Center“ arenoje Dalaso centre.
Šis neįprastas suvažiavimas buvo suorganizuotas remiantis paprasta žinia: nors D. Trumpo pavardės lapkritį vyksiančių rinkimų biuleteniuose gali ir nebūti, respublikonai nori, kad prezidento rėmėjai elgtųsi taip, tarsi ji ten būtų įrašyta.
Šios strategijos griebtasi partijai jaučiant didelį spaudimą.
JAV rinkimų stebėjimo svetainė „Decision Desk HQ“ prognozuoja, kad demokratai laimės Atstovų Rūmuose 230 vietas, respublikonai – 205, o Senate – demokratams teks 51, respublikonams – 49 vietos.
D. Trumpo populiarumo reitingas svyruoja ties 30–35 proc. riba dėl užsitęsusios infliacijos ir nepopuliaraus karo su Iranu.
Trečiadienį, pirmąjį suvažiavimo vakarą, D. Trumpas dramatiškai padidino statymus, pažadėdamas po 5 tūkst. JAV dolerių „Trumpo dividendų“ kiekvienam suaugusiam amerikiečiui, jei respublikonai lapkritį išlaikys abejų Kongreso rūmų kontrolę.
Jis taip pat aiškiai suformulavo pagrindinį suvažiavimo rinkimų siekį.
„Prašau jūsų apsimesti, kad esu rinkimų biuletenyje – aš esu rinkimų biuletenyje, aš esu rinkimų biuletenyje – dar bent vieną kartą“, – sakė jis.
D. Trumpas griežtai gynė karą Irane, prognozuodamas, kad pergalė sumažins naftos kainas, ir perspėjo, kad JAV taps „komunistine šalimi“, jei rinkimuose nugalės demokratai.
Tikėtinas įpėdinis?
J. D. Vance'o pasirodymas baigiamąjį vakarą žada daugiau intrigų.
42-ejų viceprezidentas yra plačiai laikomas favoritu kovoti dėl respublikonų kandidato į prezidentus nominacijos 2028 metais, nors pats yra sakęs, kad sprendimo nepriims iki pat kadencijos vidurio rinkimų.
Jo pasirodymas prieš pat baigiamąją prezidento kalbą suteikia jam vieną iš svarbiausių suvažiavimo laiko tarpų ir galimybę kreiptis į partiją, kuri jau pradeda svarstyti apie savo ateitį po D. Trumpo eros.
Tačiau dabar respublikonams reikia, kad J. D. Vance'as ir kiti partijos veikėjai padėtų pritraukti D. Trumpo rinkėjus rinkimuose, kuriuose paties prezidento biuletenyje nebus.
Respublikonai taip pat tikisi pasinaudoti baigiamuoju vakaru, kad pristatytų mokesčių mažinimą, imigracijos kontrolės griežtinimą ir kitą administracijos politiką, kartu vaizduodami demokratus kaip vis labiau ekstremalius.
Suvažiavimas labiau priminė ištęstą D. Trumpo mitingą nei tradicinį partijos susirinkimą – čia nebuvo jokių nominacijų ar oficialių procedūrų, o kiekvieną vakarą pasisako daugiau nei 50 kalbėtojų.
Atmosfera arenoje trečiadienį buvo šventiška, nepaisant nepalankių politinių vėjų. Visgi ne visi respublikonai pritarė šiam eksperimentui.
Daugelis įstatymų leidėjų, dalyvaujančių įtemptose rinkimų kovose, nusprendė likti savo apygardose, užuot leidę brangų kampanijos laiką Dalase, o abu suvažiavimo vakarai turėjo varžytis dėl žiūrovų dėmesio su NFL sezono atidarymo rungtynėmis.
Tie, kurie atvyko, ieškos įrodymų, kad J. D. Vance'as gali sekti D. Trumpo pėdomis ir suaktyvinti rinkėjus, padėjusius milijardieriui sugrįžti į Baltuosius rūmus.
Tuo metu J. D. Vance'as – nesvarbu, ar tai pripažįsta, ar ne, – kalbės partiečiams, kurie jau dabar kelia klausimą, kas galėtų suvilioti šiuos rinkėjus, kai D. Trumpas nebebus pagrindinis veidas.
„Jei Amerikos žmonės suteiks respublikonams dar vieną galimybę valdyti, mes sukursime daugiau gerovės“, – po D. Trumpo kalbos televizijai „Fox News“ sakė J. D. Vance'as.
„Ir mes norime, kad Amerikos žmonės dalintųsi šia gerove“, – teigė jis.
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