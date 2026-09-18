 Baltieji rūmai atšaukė Trumpo pasiūlytą kandidatą į ICE vadovus

Baltieji rūmai atšaukė Trumpo pasiūlytą kandidatą į ICE vadovus

2026-09-18 09:56
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Baltieji rūmai ketvirtadienį atsiėmė JAV prezidento Donaldo Trumpo siūlymą paskirti Richardą Lance‘ą Schroyerį vadovauti JAV Imigracijos ir muitinės tarnybai (ICE).

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<span>Baltieji rūmai atšaukė Trumpo pasiūlytą kandidatą į ICE vadovus</span>
Baltieji rūmai atšaukė Trumpo pasiūlytą kandidatą į ICE vadovus / Scanpix nuotr.

D. Trumpas birželio mėnesį paskelbė R. Schroyerį savo kandidatu ir paragino Senatą jį patvirtinti. Baltieji rūmai nenurodė priežasties, dėl kurios ši kandidatūra buvo atšaukta.

R. Schroyeris yra buvęs Oklahomos valstijos policijos pareigūnas ir buvęs JAV jūrų pėstininkas. ICE direktoriaus pareigybė tapo laisva, kai laikinasis tarnybos direktorius Toddas Lyonsas prieš kelis mėnesius paskelbė, kad atsistatydins.

ICE tapo Trumpo agresyvios imigracijos politikos simboliu per jo antrąją kadenciją, kuri prasidėjo 2025 m. sausio mėnesį.

Ši tarnyba vykdė prieštaringai vertinamus imigracijos reidus demokratų valdomuose miestuose, o kai kurie pareigūnai dėvėjo kaukes, kad nuslėptų savo tapatybę. Šios operacijos sukėlė didelius protestus visose JAV.

Visuomenės pasipiktinimas ypač sustiprėjo po to, kai sausio mėnesį per vieną iš operacijų Mineapolyje federaliniai pareigūnai iš kelių agentūrų nušovė du JAV piliečius.

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