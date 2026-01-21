Baltieji rūmai: Donaldo Trumpo lėktuvas dėl nedidelio elektros gedimo buvo priverstas grįžti atgal

Prezidentinis lėktuvas „Air Force One“ atsargumo sumetimais grįžta į Andrewso (Endriuso) jungtinę bazę, sakė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt (Kerolain Livit). Jis nusileido netrukus po 23 val. vietos (6 val. Lietuvos) laiku.
Kartu su D. Trumpu keliavę žurnalistai pranešė, kad po pakilimo salone trumpam užgeso šviesos.
D. Trumpas ir jo palyda persės į kitą lėktuvą ir tęs kelionę į Pasaulio ekonomikos forumą (PEF) Davose, kur JAV prezidentas akis į akį susidurs su Europos lyderiais dėl savo siekio užgrobti Grenlandiją.
Žydros ir baltos spalvos „Air Force One“ yra bene garsiausias lėktuvas pasaulyje ir laikomas vienu iš JAV galios simbolių.
D. Trumpas jau seniai yra nepatenkintas dabartiniais prezidentiniais lėktuvais – dviem labai adaptuotais „Boeing 747-200B“ serijos lėktuvais, kurie pradėti eksploatuoti XX amžiaus 10-ajame dešimtmetyje, valdant prezidentui George'ui H. W. Bushui (Džordžui H. V. Bušui).
Pernai D. Trumpas pareiškė, kad jo administracija ieško alternatyvų „Boeing“, nes vėluojama pristatyti du naujus JAV prezidento lėktuvo modelius „747-8“.
JAV gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas (Pitas Hegsetas) gegužę sutiko priimti lėktuvą „Boeing 747“, kurį Kataras pasiūlė D. Trumpui naudoti kaip „Air Force One“.
Šis lėktuvas, kurio vertė siekia šimtus milijonų dolerių (eurų), sukėlė daugybę konstitucinių ir etikos klausimų, taip pat susirūpinimą saugumu tuo atveju, jei užsienio valstybės padovanotas lėktuvas būtų naudojamas kaip prezidentinis.
