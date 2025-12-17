Baltūjų Rūmų personalo vadovė nustebino atviru interviu apie Trumpą ir jo komandą

Ilgoje publikacijoje, kuri, pasak žurnalo, yra paremta per pastaruosius metus įvykusia interviu su veteranu politikos aktualijų žurnalistu Chrisu Whipple serija, 68-erių S. Wiles taip pat pavadino viceprezidentą J. D. Vance‘ą „sąmokslo teorijų šalininku“, technologijų magnatą Eloną Muską – „keistu žmogumi“, ir išsakė pikantiškas nuomones apie kitus D. Trumpo administracijos narius.
S. Wiles vėliau atmetė šį tekstą ir nurodė, kad jis yra „nenuoširdžiai suformuluotas“, be to, ji apkaltino žurnalą bandymu „pateikti nepaprastai chaotišką ir neigiamą naratyvą“ apie D. Trumpo komandą.
„Buvo ignoruojamas svarbus kontekstas, o daugelis dalykų, kuriuos aš ir kiti pasakėme apie komandą ir prezidentą, nebuvo įtraukti į straipsnį“, – tikino ji.
Pats D. Trumpas laikraščiui „The New York Post“ sakė, kad S. Wiles buvo teisi apibūdindama jį kaip turintį alkoholiko asmenybę, nors jis visiškai nevartoja alkoholinių gėrimų.
„Matote, aš negeriu alkoholio. Visi tai žino, tačiau ne kartą sakiau, kad jei ir vartočiau, yra labai didelė tikimybė, jog būčiau alkoholikas. Esu daug kartų taip apie save sakęs. Tai labai savininkiška asmenybė“, – teigė D. Trumpas ir kartu pridūrė, kad S. Wiles „fantastiškai dirba“.
Pasak „Vanity Fair“, S. Wiles, kurios tėvas NFL komentatorius Patas Summerallas buvo alkoholikas, tvirtino, jog D. Trumpas turi „alhokoliko asmenybę“ ir „veikia laikydamasis požiūrio, kad nėra nieko, ko jis negalėtų padaryti“.
Interviu serijoje S. Wiles nurodė, kad ji nėra D. Trumpo, kuris nuo sugrįžimo į valdžią sausio mėnesį demonstruoja prezidento galią precedento neturinčiu būdu, „įgalintoja“, ir pridūrė, kad „aš taip pat nesu bjauri“.
„Sąmokslo teorijų šalininkas“
Tačiau ji atvirai kalbėjo apie „SpaceX“ ir „Tesla“ vadovo E. Musko vaidmenį vadovaujant išlaidas mažinusiam Vyriausybės efektyvumo departamentui (angl. Department of Government Efficiency, DOGE) pirmaisiais D. Trumpo kadencijos mėnesiais.
Ji apibūdino milijardierių E. Muską kaip žmogų, kuris veikia „visiškai vienas“ ir kuris yra „viešai prisipažinęs“ apie ketamino vartojimą, ir kritikavo DOGE sprendimą uždaryti tarptautinės pagalbos departamentą USAID.
„Joks racionalus žmogus negalėtų manyti, kad USAID procesas buvo geras“, – dėstė S. Wiles, kurią cituoja „Vanity Fair“.
S. Wiles pagyrė, anot jos, „pagrindinę komandą“, kurią sudaro J. D. Vance‘as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir personalo vadovės pavaduotojas Stephenas Milleris, tačiau pažymėjo, kad J. D. Vance‘as „jau dešimtmetį yra sąmokslo teorijų šalininkas“, kuomet kalbama apie skandalą, susijusį su Jeffrey Epsteinu.
D. Trumpo personalo vadovė pažėrė kandžių pastabų generalinei prokurorei Pam Bondi – pasak jos, P. Bondi „visiškai neištesėjo“ pažado pateikti dešiniųjų pažiūrų nuomonės formuotojams dokumentus apie nuteistą seksualinį nusikaltėlį J. Epsteiną. Anot „Vanity Fair“, ji dar pavadino Baltųjų rūmų valdymo ir biudžeto biuro vadovą Russą Voughtą „visišku dešiniųjų pažiūrų fanatiku“.
Žurnalas nurodė, kad S. Wiles taip pat suteikė įžvalgų apie D. Trumpo vidaus ir užsienio politiką. Ji sakė, kad turėjo „bendrą susitarimą“ su D. Trumpu nutraukti „sąskaitų suvedimą“ su jo politiniais priešais po 90 dienų, nors jis ir toliau ragino patraukti jo priešininkus baudžiamojon atsakomybėn.
Kalbant apie Ukrainą, S. Wiles teigė, kad D. Trumpas mano, jog Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nori „visos šalies“, nepaisant Vašingtono pastangų užtikrinti, kad būtų sudarytas taikos susitarimas.
Aukšto rango D. Trumpo ministrų kabineto nariai stojo ginti S. Wiles ir kritikavo „Vanity Fair“ straipsnį.
Sakydamas kalbą Pensilvanijoje, J. D. Vance‘as tvirtino, kad jis kartu su S. Wiles „privačiai ir viešai juokavo“ apie tai, jog jis tiki sąmokslo teorijomis.
„Tarp mūsų yra nesutarimų, sutariame dėl daug daugiau dalykų, nei nesutariame, tačiau niekada nepastebėjau, kad ji būtų neištikima Jungtinių Valstijų prezidentui“, – sakė J. D. Vance‘as.
Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt žurnalistams savo ruožtu pareiškė, kad S. Wiles yra „nuostabi“, ir apkaltino „Vanity Fair“ „nutylėjimo šališkumu“.
