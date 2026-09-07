Belgijoje suimtas įtariamas šnipas, pardavęs paslaptis Kinijai

Prokurorai pranešė, kad Kinijos ir Belgijos pilietis, dirbęs dabar jau bankrutavusioje Belgijos galio nitrido puslaidininkių gamintojoje „Belgan“, buvo suimtas Briuselio oro uoste gegužę, kai rengėsi išskristi į Pekiną.
„Yra požymių, kad minėtas asmuo, ėjęs vyresniojo tyrėjo pareigas Belgijos įmonėje, tuo pačiu metu ėjo ir Kinijos įmonės, vykdančios panašią gamybos veiklą, direktoriaus pareigas“, – teigė federalinė prokuratūra.
Kinijos įmonė buvo įkurta vos po kelių mėnesių, kai 52 metų įtariamasis pradėjo dirbti „Belgan“, ją finansavo Kinijos investicinis fondas.
„Tyrimas gali atskleisti neteisėtą specializuotos intelektinės nuosavybės ir komercinių paslapčių, susijusių su galio nitrido mikroschemų gamyba, perdavimą į užsienį“, – sakoma prokurorų pranešime. Ši technologija taikoma tokiuose sektoriuose kaip elektrinės transporto priemonės, aviacija ir karinė pramonė.
Tai antras per kelis mėnesius Belgijoje atskleistas su Kinija susijęs šnipinėjimo atvejis.
Liepos mėnesį valdžios institucijos pranešė suėmusios iš Kinijos kilusį Kanados pilietį, įtariamą šnipinėjimu trečiajai šaliai, kai atliko praktiką NATO.
Su „Belgan“ susijusi byla buvo iškelta po bendrovės bankroto 2024 m., paveikusio daugiau nei 400 darbuotojų.
Įtariamasis suimtas iki teismo, jam pareikšti kaltinimai dėl šnipinėjimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, neteisėto bendrovės turto panaudojimo ir paslapčių atskleidimo.
Prokurorai pranešė vis dar ieškantys antrojo įtariamojo, taip pat Kinijos piliečio. Jis, pasak vietos žiniasklaidos, buvo paskutinis bendrovės generalinis direktorius.
Naujausioje metinėje ataskaitoje Belgijos saugumo agentūra apibūdino kelis Kinijos naudojamus metodus strateginės reikšmės Vakarų žinioms įgyti, taip pat ir įkuriant vadinamąsias „nukopijuok Kinijai“ bendroves.
Joje aprašyta, kaip „Kinijos įmonės investuoja į Belgijos bendroves, tyrimų centrus ar dukterines įmones – pageidautina mažas, kuriančias perspektyvias technologijas, bet susiduriančias su finansavimo sunkumais – kad gautų prieigą prie konkrečių technologijų“.
Vėliau jos įkuria įmonę Kinijoje, skirtą tos pačios technologijos gamybai didesniu mastu, ir parduoda pirminę patronuojančiąją bendrovę.
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