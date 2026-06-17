 Bendroje deklaracijoje G7 žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai

Bendroje deklaracijoje G7 žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai

2026-06-17 10:55
BNS inf.

Didžiojo septyneto (G7) lyderiai, įskaitant JAV prezidentą Donaldą Trumpą, parėmė bendrą deklaraciją, kuria pažadėjo padidinti karinę paramą Ukrainai ir sugriežtinti sankcijas Rusijai.

<span>Bendroje deklaracijoje G7 žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai</span>
Bendroje deklaracijoje G7 žada remti Ukrainą ir įvesti sankcijas Rusijai / Scanpix nuotr.

Apie tai trečiadienį rašo leidinys „Politico“.

JAV prezidentas D. Trumpas pasirašė bendrą pareiškimą, lyderiams Prancūzijos Evian le Beno kurorte netikėtai radus bendrą sutarimą dėl paramos Kyjivui.

„Mes, G7 lyderiai, esame vieningi ir tvirtai remiame Ukrainą, ginančią savo laisvę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – teigiama trečiadienį, netrukus po vidurnakčio, paskelbtoje deklaracijoje.

G7 lyderiai „įsipareigoja didinti spaudimą Rusijos karo ekonomikai“ ir „stiprinti mūsų sankcijas, įskaitant taikomas naftos ir dujų sektoriams“, nurodė jie.

Deklaracijoje, kurioje tris kartus paminėtas D. Trumpas, teigiama, kad JAV ir Iranui pasiekus susitarimą nutraukti karo veiksmus, dabar tapo lengviau imtis papildomų ekonominių priemonių prieš Rusiją.

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