Bendrovė: Vokietijos savas palydovų projektas nepakenks ES planams

Rizika, kad vėl gali kilti įtampa dėl Europos bendradarbiavimo, atsirado po to, kai neseniai žlugo Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas FCAS. Tačiau Vokietijos projekte dalyvaujančios įmonės OHB vadovas Marco Fuchsas nemano, jog teks rinktis tarp nacionalinių palydovų grupių ir ES palydovų grupės.
„Vokietijos projektas, skirtas sukurti savo karinių ryšių palydovų tinklą, vykdomas lygiagrečiai su (ES projektu) „Iris²“, – Berlyno aviacijos parodoje ILA sakė jis. – Tikiu, kad jie augs kartu.“
2024 metais pradėtas įgyvendinti ES „Iris²“ projektas numato sukurti ryšių palydovų tinklą, kuris sieks konkuruoti su JAV palydovinio interneto teikėjais, kaip Elono Musko „Starlink“. Vis dėlto ES projektui dar toli iki tikslo – iki 2031 metų planuojama paleisti 290 palydovų, o „Starlink“ kovo mėnesį peržengė 10 000 palydovų ribą.
Šeimai priklausanti įmonė OHB, kurios būstinė yra Brėmene, nuo šių metų pradžios bendradarbiauja su „Airbus“ gynybos padaliniu ir ginklų gamintoja „Rheinmetall“, kad sukurtų „Starlink“ tipo paslaugą Vokietijos ginkluotosioms pajėgoms. M. Fuchsas teigė, kad šis planas žymiai skiriasi nuo ES projekto.
„Vokietijos kariuomenė nori suverenios, autonomiškos sistemos, kuri būtų integruota su kitais Vokietijos reikalavimais kosmoso srityje, – sakė jis. – „Iris²“ yra komercinė partnerystė, kuriai vadovauja privačios įmonės.“
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad tarp trijų įmonių, priklausančių Europos konsorciumui, nėra nė vienos Vokietijos įmonės.
Tačiau M. Fuchsas vis tiek tvirtino, kad OHB stiprins bendradarbiavimą Europos projekte ir turės „svarbų vaidmenį abiejuose projektuose“.
Sparčiai augančios išlaidos kosmosui
Kosmosas yra pagrindinis Europos karinių išlaidų variklis, kurios sparčiai auga, nes regionas susiduria su priešiška Rusija ir nerimauja dėl JAV saugumo garantijų prezidento Donaldo Trumpo kadencijos metu. OHB naudojasi šiuo pakilimu, garsėjanti savo mažais palydovais, sukurtais ES civilinėms kosmoso programoms „Galileo“ ir „Copernicus“.
ILA parodoje OHB pristatė daugkartinio naudojimo kosminio laivo modelį, kuris šiuo metu kuriamas kartu su Prancūzijos įmone „Dassault“.
M. Fuchsas tikisi, kad tai padės žmonėms pamiršti sumaištį, susijusią su FCAS projektu, kuris žlugo dėl įtampos tarp „Dassault“ ir „Airbus“ gynybos padalinio, kurio būstinė yra Vokietijoje.
Jis taip pat atmetė Vokietijoje skambančią kritiką „Dassault“ atžvilgiu ir teigia, kad OHB partnerystė su Prancūzijos grupe veikia gerai dėl aiškių projekto gairių. Tai, pasak jo, kontrastuoja su „gana neaiškiais“ FCAS programos reikalavimais.
Jis pridūrė, kad karinio bendradarbiavimo projektai Europoje turi būti grindžiami „esminiu konsensusu“ tarp pramonės dalyvių, o „ne politiniais sprendimais“.
Jis taip pat pasisakė prieš planuojamą Prancūzijos „Thales“, Italijos „Leonardo“ ir visos Europos grupės „Airbus“ kosmoso verslų susijungimą, nes jos siekia konkuruoti su E. Musko „SpaceX“.
OHB planuoja aiškiai pareikšti savo nepasitenkinimą per Europos Komisijos konsultacijas su susijungime dalyvaujančių įmonių konkurentais.
Pagrindinis M. Fuchso susirūpinimas yra „būti pašalintiems iš konkurencijos dėl labai didelių kosminių sistemų“, dėl kurių OHB iki šiol bendradarbiavo su „Thales“.
Jei dalyvauti tokiuose projektuose nebebus įmanoma, „konkurencijos tiesiog nebeliks“, o tai „bus brangu klientams“, pridūrė jis.
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