Benjaminas Netanyahu JT remiamą ataskaitą apie badą Gazoje pavadino atviru melu

„IPC ataskaita yra atviras melas“, – pabrėžė B. Netanyahu savo biuro išplatintame pareiškime, turėdamas omenyje Romoje įsikūrusią Integruotos aprūpinimo maistu etapų klasifikacijos (IPC) iniciatyvą.
Jis pridūrė, kad „Izraelis nevykdo marinimo badu politikos“, ir paminėjo humanitarinės pagalbos pristatymą į Gazos Ruožą karo metu.
Jungtinės Tautos anksčiau penktadienį oficialiai paskelbė badą Gazos mieste ir aplink jį, o ekspertai pareiškė, kad 500 tūkst. žmonių susiduria su katastrofišku badu.
Tai pirmas kartas, kai Artimuosiuose Rytuose skelbiamas badas.
Aukščiausio rango JT pareigūnai dėl to apkaltino Izraelį ir teigė, kad jis „sistemingai trukdo“ teikti pagalbą į karo nuniokotą Gazos Ruožą. Tokie pareiškimai sukėlė aštrią reakciją.
Izraelio užsienio reikalų ministerija nedelsdama pareiškė, kad išvados „pagrįstos „Hamas“ melu, išplautu per savų interesų turinčias organizacijas“ ir kad Gazoje bado nėra.
Vertinimą dėl bado Gazos Ruože atliko IPC – stebėtojų koalicija, kuriai JT pavedė įspėti apie gresiančias krizes.
IPC badą apibrėžia kaip padėtį, kai maisto smarkiai trūksta ne mažiau nei 20 proc. namų ūkių, nuo ūmaus neprievalgio kenčia 30 proc. vaikų iki penkerių metų ir kai kasdien dėl nepakankamos mitybos ir ligų miršta bent du iš 10 tūkst. žmonių.
JT agentūros jau kelis mėnesius perspėja apie prastėjančią humanitarinę padėtį Gazos Ruože, kuri dar labiau pablogėjo Izraeliui intensyvinant puolimą prieš palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“.
Penktadienį Romoje įsikūrusios IPC grupės atnaujintoje ataskaitoje teigiama, kad nuo 2025-ųjų rugpjūčio 15-osios su pagrįstais įrodymais patvirtintas badas (IPC 5 stadija) Gazos provincijoje – Gazos mieste ir jo apylinkėse. Tai sudaro apie 20 proc. Gazos Ruožo teritorijos.
JT duomenimis, Gazos mieste šiuo metu gyvena apie milijonas žmonių.
„Po 22 nepaliaujamo karo mėnesių daugiau nei pusė milijono Gazos Ruožo gyventojų susiduria su katastrofiškomis sąlygomis, kurioms būdingas badas, skurdas ir mirtis“, – teigiama IPC ataskaitoje.
IPC prognozuoja, kad iki rugsėjo pabaigos badas išplis į Deir el Balacho ir Kan Juniso provincijas ir paveiks daugiau nei tris ketvirtadalius visos Gazos Ruožo populiacijos – beveik 641 tūkst. žmonių.
