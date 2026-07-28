Benjaminas Netanyahu pirmą kartą nuo karo su Iranu pradžios susitiko su Donaldu Trumpu

Pastaraisiais mėnesiais santykiai tarp B. Netanyahu ir D. Trumpo atrodė įtempti, tačiau abi pusės stengėsi sušvelninti retoriką.
Prieš dviejų lyderių derybas buvo kalbėta, kad susitikime, kuris vyko už uždarų durų, pagrindinė tema bus karas, kuris prasidėjo vasario pabaigoje, kai JAV ir Izraelis sudavė pirmuosius smūgius Iranui, tačiau pastaruoju metu kovos buvo sustabdytos, nes Vašingtonas teigia norintis suteikti šansą deryboms.
Izraelis nedalyvavo naujausiame JAV ir Irano karo etape, kuris įsiplieskė šio mėnesio pradžioje žlugus balandžio mėnesio paliauboms.
D. Trumpo ir B. Netanyahu derybos, kurias Baltieji rūmai apibūdino kaip „teigiamas ir produktyvias“, truko apie pusantros valandos.
Tai buvo jau aštuntasis lyderių susitikimas nuo D. Trumpo sugrįžimo į valdžią praėjusiais metais ir pirmasis jų pokalbis akis į akį nuo karo pradžios.
„Tai didelė privilegija, bet kartu ir didelė atsakomybė“, – pirmadienį prieš išvykdamas iš Izraelio sakė B. Netanyahu.
„Aptarsime visus darbotvarkės klausimus, visų pirma – Iraną. Žinoma, mūsų tikslas yra užtikrinti savo saugumą ir plėsti taikos ratą aplink mus“, – pridūrė jis.
Balandį, derybų dėl paliaubų metu, santykiai tarp dviejų lyderių pasiekė žemumas, kai D. Trumpas negailėjo aštrios kritikos savo sąjungininkui Izraelyje.
Vėliau viename interviu D. Trumpas pavadino B. Netanyahu „labai sudėtingu žmogumi“.
B. Netanyahu šiuos nesutarimus pavadino „taktiniais“ ir teigė, kad karo tikslų atžvilgiu jie sutaria.
Prieš susitikimą buvo tikėtasi, kad lyderiai antradienį aptars JAV remiamo susitarimo, kurį praėjusį mėnesį pasirašė Izraelis ir Libanas, įgyvendinimą, nes jo taikymas praktikoje kelia sunkumų.
Taip pat buvo manyta, kad derybose bus paliesta ir Gazos Ruožo tema, mat diplomatinės pastangos pradėti nuniokotos palestiniečių teritorijos atstatymą yra įstrigusios.
Praėjus beveik trejiems metams nuo karo tarp Izraelio ir „Hamas“ pradžios, humanitarinė padėtis Gazos Ruože išlieka sunki, o Izraelis toliau reguliariai taikosi į asmenis, kuriuos kariuomenė įvardija kaip kovotojus.
Naujausi komentarai