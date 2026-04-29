Berlyne sulaikytas šnipinėjimu Rusijai įtariamas vyras

Pasak valdžios institucijų, vyras perdavė informaciją apie Vokietijos karinę paramą Ukrainai ir apie Vokietijos ginklų bei gynybos pramonę. Teigiama, kad informacija daugiausia buvo apie įmones, kuriančias dronus ir robotus.
Įtariamasis tariamai ne kartą perdavė Berlyno viešųjų pastatų ir karinių vilkstinių greitkeliuose nuotraukas, įskaitant „NATO valstybės vilkstinės“.
Taip pat teigiama, kad jis pranešė kontaktiniam asmeniui Rusijos žvalgybos tarnyboje apie tinkamus sabotažo taikinius Vokietijoje ir siūlė verbuoti žmones į sabotažo ir šnipinėjimo būrį.
Įtariamas šnipas buvo suimtas antradienį Vokietijos sostinėje. Trečiadienį jis turėtų stoti prieš Federalinio Teisingumo Teismo teisėją. Jis perskaitys įtariamajam arešto orderį ir nuspręs, ar turėtų būti skirtas kardomasis kalinimas.
