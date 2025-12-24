Betliejuje vėl švenčiamos Kalėdos

Daugybė žmonių susibūrė Mangerio aikštėje prie Kristaus Gimimo bazilikos. Šimtai dalyvavo parade siauroje Žvaigždės gatvėje. Skautai dūdmaišias grojo kalėdines giesmes. Teigiama, kad šiame Izraelio okupuotame Vakarų Kranto mieste gimė Jėzus Kristus.
„Šiandien džiaugsmo kupina diena, nes dėl karo iki šiol negalėjome švęsti“, – naujienų agentūrai AFP sakė 17-metė skautė Milagros Anstas. 18-metė skautė Katiab Amaya pažymėjo, kad, kad atsinaujinusios iškilmės yra svarbus simbolis: „Tai suteikia mums vilties, kad čia vis dar yra krikščionių, kurie švenčia, ir kad mes toliau puoselėsime tradicijas“.
Jeruzalės lotynų patriarchas Pierbattista Pizzaballa trečiadienį atvyko į Betliejų, kur vakare aukos tradicines vidurnakčio mišias su Kristaus Gimimo bazilika besiribojančioje Kotrynos bažnyčioje.
Miesto valdžia per praėjusius dvejus metus dėl karo Gazos Ruože atsisakė šventinių dekoracijų Betliejuje. Tačiau šiemet prie bazilikos vėl spindėjo aukšta Kalėdų eglė, puošta raudonais ir aukso spalvos bumbulais. IV amžiaus sakralinis pastatas buvo pastatytas toje vietoje, kurioje pagal krikščionišką tikėjimą prieš daugiau nei 2000 metų gimė Jėzus.
Nuo spalio 10 d. Gazos Ruože galioja trapios paliaubos tarp radikalios palestiniečių organizacijos „Hamas“ ir Izraelio. Tačiau abi pusės vis kaltina viena kitą jas pažeidžiant.
Gazos karą sukėlė „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d., per kurį žuvo 1 tūkst. 221 žmogus. Tą dieną smogikai pagrobė ir į Gazos Ruožą išsivežė 251 įkaitą. Karas, „Hamas“ institucijų duomenimis, pražudė daugiau kaip 70 tūkst. žmonių.
