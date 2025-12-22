Beveik pusė vokiečių mano, kad valdančioji koalicija neišsilaikys iki kitų rinkimų

Nuomonės tyrimų instituto „YouGov“ atlikta apklausa parodė, kad 49 proc. vokiečių mano, jog Vokietijoje artėja pirmalaikiai rinkimai, o maždaug 17 proc. įsitikinę, kad koalicija iširs jau kitais metais.
Apie 32 proc. apklaustųjų mano, kad kanclerio Friedricho Merzo vadovaujama koalicija išgyvens 2026 m., bet neišsilaikys per visą kadenciją iki rinkimų. Tik maždaug trečdalis (34 proc.) mano, kad konservatorių bloko ir socialdemokratų (SPD) koalicija išsilaikys iki kitų rinkimų 2029 metais.
Po vasario 23 d. įvykusių rinkimų koalicija turi 12 vietų daugumą Bundestage, parlamento žemuosiuose rūmuose. Tačiau nuo to laiko koalicijos partneriai prarado populiarumą – konservatorius palaiko 24–27 proc., o SPD – 13–14 proc. rinkėjų.
Kitais metais Vokietijoje vyks rinkimai penkiose žemėse, jiems artėjant tik 9 proc. respondentų mano, kad kitais metais koalicijoje bus mažiau ginčų.
Apklausoje, vykusioje gruodžio 12–15 d., dalyvavo iš viso 2116 respondentų visoje Vokietijoje.
