Bisau Gvinėjos karininkai skelbia perėmę šalies kontrolę

Tai įvyko praėjus trims dienoms po skurdžios Vakarų Afrikos valstybės įstatymų leidžiamosios valdžios ir prezidento rinkimų.
Anksčiau trečiadienį netoli šalies prezidentūros buvo girdimi šūviai, o karinėmis uniformomis vilkintys vyrai užėmė pagrindinį kelią, vedantį į pastatą.
Kariškiai perskaitė pareiškimą armijos štabe sostinėje Bisau, iš įvykio vietos pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai.
Trečiadienio vidurdienį dar nebuvo žinoma, kur yra dabartinis prezidentas Umaro Sissoco Embalo (Umaras Sisokas Embalas), kuris buvo laikomas favoritu rinkimuose.
Vėliau trečiadienį kariuomenės šaltinis AFP nurodė, kad U. S. Embalo yra sulaikytas ir laikomas Generalinio štabo būstinėje, kur su juo „gerai elgiamasi“.
Šaltinis pridūrė, kad kartu su prezidentu buvo sulaikyti štabo viršininkas ir vidaus reikalų ministras.
Ir U. S. Embalo, ir opozicijos kandidatas Fernando Diasas (Fernandas Diasas) jau paskelbė pergalę rinkimuose, bet procesas iki trečiadienio vyko taikiai.
Oficialūs preliminarūs balsavimo rezultatai neramiame Vakarų Afrikos krašte, kuris nuo nepriklausomybės paskelbimo patyrė keturis perversmus, taip pat kelis bandymus įvykdyti perversmą, turėjo būti paskelbti ketvirtadienį.
Bisau Gvinėja yra viena skurdžiausių pasaulio šalių ir taip pat narkotikų kontrabandos tarp Lotynų Amerikos ir Europos centras, o šią prekybą palengvina ilga šalies politinio nestabilumo istorija.
