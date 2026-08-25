Bitkoino kaina šoktelėjo į aukščiausią nuo gegužės lygį

Šį kilimą paskatino keletas teigiamų signalų, įskaitant atsinaujinusį susidomėjimą vadinamąja valiutos nuvertėjimo prekyba (angl. debasement trade) po to, kai JAV iždas paskelbė apie planus didinti ilgesnio termino vyriausybės obligacijų pirkimą, o tai daro spaudimą ilgalaikių obligacijų pajamingumo rodikliams ir JAV dolerio kursui.
Nuo rugpjūčio vidurio bitkoino kaina pakilo maždaug 28 proc., tačiau ji tebėra gerokai žemiau praėjusį spalį pasiekto rekordinio lygio – maždaug 126 tūkst. JAV dolerių, o analitikai įspėja, kad šį kilimą daugiausia gali lemti trumpųjų pozicijų uždarymas, o ne tvari paklausa.
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