 Bitkoino kaina šoktelėjo į aukščiausią nuo gegužės lygį

Bitkoino kaina šoktelėjo į aukščiausią nuo gegužės lygį

2026-08-25 10:02
BNS inf.

Bitkoino kaina antradienį šoktelėjo virš 80 tūkst. JAV dolerių kartelės, pasiekusi aukščiausią nuo gegužės lygį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

<span>Bitkoino kaina šoktelėjo į aukščiausią nuo gegužės lygį</span>
Bitkoino kaina šoktelėjo į aukščiausią nuo gegužės lygį / Pixabay nuotr.

Šį kilimą paskatino keletas teigiamų signalų, įskaitant atsinaujinusį susidomėjimą vadinamąja valiutos nuvertėjimo prekyba (angl. debasement trade) po to, kai JAV iždas paskelbė apie planus didinti ilgesnio termino vyriausybės obligacijų pirkimą, o tai daro spaudimą ilgalaikių obligacijų pajamingumo rodikliams ir JAV dolerio kursui.

Nuo rugpjūčio vidurio bitkoino kaina pakilo maždaug 28 proc., tačiau ji tebėra gerokai žemiau praėjusį spalį pasiekto rekordinio lygio – maždaug 126 tūkst. JAV dolerių, o analitikai įspėja, kad šį kilimą daugiausia gali lemti trumpųjų pozicijų uždarymas, o ne tvari paklausa.

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