Bitkoino kursas pasiekė septynių mėnesių žemumas

Ketvirtadienį pasaulio akcijų kainos trumpam buvo atsigavę po lustų milžinės „Nvidia“ pranešimo apie pelno šuolį, tačiau tai investuotojų nerimo dėl galimo minėto burbulo neišsklaidė.
Spaudimą rizikingų aktyvų, įskaitant kriptovaliutų, rinkoms sustiprino lūkesčiai, kad JAV centrinis bankas per pinigų politikos svarstymą ateinantį mėnesį veikiausiai susilaikys nuo bazinių palūkanų mažinimo.
Bitkoino ir technologijų sektoriaus koreliacija pakilo iki šešių mėnesių maksimumo – 80 proc., o tai rodo, kad padidėjusio neapibrėžtumo laikais pirmaujanti kriptovaliuta atsiriboja nuo savo tariamo vertės kaupimo vaidmens, pažymi portalas.
Naujausi komentarai