Blizgesys ir sovietinė nostalgija: Rusijoje atgimsta su „Eurovizija“ besivaržysiantis konkursas

Maskva šį konkursą, kuriam blizgesio turėtų netrūkti, pristato kaip „Eurovizijos“ konkurentą.
Po to, kai Ukrainą užpuolusi Maskva buvo išvaryta iš „Eurovizijos“ ir dabar siekia kurti naujus kultūrinius ir politinius aljansus, kadaise išimtinai Sovietų Sąjungos ir jos satelitinių valstybių festivaliu buvusi „Intervizija“ dabar sugrįžta kaip vadinamosios švelniosios galios priemonė, kurioje dominuoja antivakarietiškas naratyvas.
Savo atlikėjus į Maskvos centre įrengtomis instaliacijomis reklamuojamą renginį siunčia tiek tradicinės Rusijos sąjungininkės Brazilija, Indija ir Kinija, tiek buvusios sovietinės respublikos Uzbekistanas ir Kazachstanas.
Konkurse bus atstovaujama ir Jungtinėms Valstijoms – šeštadienį vakare jame JAV vardu pasirodys Australijos popmuzikos dainininkė ir dainų autorė Vasiliki Karagiorgos, kurios sceninis pseudonimas – Vassy.
Rusijos valstybinė televizija, kuriai patinka kurstyti įtampą santykiuose su Vašingtonu, sumokėjo, kad „Intervizijos“ reklama būtų rodoma milžiniškame ekrane Niujorko Taimso aikštėje.
„Tradicinės vertybės“
Pirmasis konkursas buvo surengtas 1965 m. Prahoje, tačiau po trejų metų, Čekoslovakijoje kilus antisovietiniam sukilimui, jis kurį laiką nevyko.
Aštuntąjį dešimtmetį šis renginys buvo atgaivintas Lenkijoje ir po to vykdavo įvairiuose buvusio komunistinio bloko miestuose.
Šio amžiaus pradžioje prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė vėl atgaivinti šią iniciatyvą.
Atgaivinta „Intervizija“ dabar taps dar didesne geopolitinių interesų ir Rusijos kultūrinės švelniosios galios propagavimo priemone.
Organizatoriai pažadėjo, kad šou bus „tikra muzikos šventė“, bet joje taip pat bus propaguojamas „nacionalinis identitetas“ – toks yra ir oficialusis Rusijos naratyvas.
Oficialūs Rusijos asmenys jau daugelį metų smerkia „dekadentiškus“ Vakarus, dėl Ukrainoje pradėto karo įvedusius Maskvai sankcijas.
Nepaisant to, kad „Intervizija“ buvo prikelta naujam gyvenimui kaip „Eurovizijos“ konkurentas, oficialūs Rusijos asmenys, daugelį metų smerkę pastarojo konkurso pompastiką, skelbia, kad ji yra priešnuodis „Eurovizijai“.
Užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas sakė, kad neginčija „Eurovizijos“ teisėjų ir žiūrovų teisės balsuoti už vyrą su barzda, apsirengusį moteriška suknele“, omenyje turėdamas Conchitos Wurst – Austrijai atstovavusio moterimi persirengusio vyro – pergalę 2014 m. vykusiame konkurse.
„Garantuoju, kad jokių žmogaus prigimties iškraipymų ar piktnaudžiavimų nebus“, – šių metų pradžioje sakė jis.
Prezidentas Vladimiras Putinas Rusiją laiko „tradicinių vertybių“ etalonu, ją priešpriešindamas, jo žodžiais tariant, moraliniam Vakarų „dekadansui“, įskaitant LGBTQ bendruomenės narių teisių lygybę.
2023 m. pabaigoje Rusijos Aukščiausiasis Teismas uždraudė „tarptautinį LGBT judėjimą“, paskelbdamas jį esant „ekstremistiniu“, tokia miglota terminologija atverdamas kelią LGBTQ bendruomenės nariams ar teisių gynėjams skirti ilgas laisvės atėmimo bausmes.
Milijardai žiūrovų?
„Atnaujinti „Interviziją“ reiškia pasipriešinti Vakarų pramogoms ir tęsti tipišką Šaltojo karo metais gyvavusį konkursą“, – naujienų agentūrai AFP sakė prancūzų tyrėjas Cyrille‘is Bretas.
Nuo tada, kai buvo pašalinta iš „Eurovizijos“, Rusija ieško „platformų ir kanalų įtakai daryti“.
Jis pridūrė, kad tai „prisideda prie Rusijos įtakos perorientavimo iš Vakarų į Rytus, Euraziją ir pasaulio Pietus“.
Šeštadienį netoli Maskvos vyksiančiame renginyje kiekvienas atlikėjas dainuos savo gimtąja kalba – „kitaip nei „Eurovizijoje", kur dauguma dainų dažnai atliekamos angliškai“, – teigė organizatoriai.
Tarp renginio dalyvių bus tokie atlikėjai kaip Kataro dainininkė Dana Al Meer ir Madagaskaro duetas Denise & D-Lain.
Scenoje pasirodys ir prokremliškasis Rusijos dainininkas Šamanas, dažnai koncertuojantis valstybės organizuojamuose patriotiniuose koncertuose, kuris atliks baladę „Tiesiai į širdį“.
Konkurse nebus nė vieno atlikėjo iš ES šalių.
Maskva deda daug vilčių į galimą konkurso poveikį.
Prieš konkursą surengtoje spaudos konferencijoje aukštas Kremliaus pareigūnas ir konkurso stebėtojų tarybos pirmininkas Sergejus Kirijenka tvirtino, kad jame dalyvaujančios šalys atstovauja „4,334 mlrd. žmonių – daugiau nei pusei planetos gyventojų“.
Kuo dar šis konkursas skirsis nuo „Eurovizijos“? Jame nebus žiūrovų balsavimo. Kas taps nugalėtoju, nuspręs tik tarptautinė teisėjų komisija.
