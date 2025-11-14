„Boeing“ profsąjunga balsavo už streiko nutraukimą

„Didžiuojamės tuo, už ką bendromis jėgomis kovojo mūsų nariai, ir esame pasirengę grįžti į darbus surenkant pažangiausius pasaulyje kovinius orlaivius“, – pareiškime nurodė profsąjungos „International Association of Machinists and Aerospace Workers“ (IAM) 837-asis padalinys.
Streikuojantys darbuotojai Vidurio Vakarų valstijose Misūryje ir Ilinojuje darbe nebepasirodė rugpjūčio 4 d. „Boeing“ mechanikai tenykštėse gamyklose dirba prie kovinių orlaivių F-15 ir F-18, pažangių pilotų mokymo sistemų „T-7 Red Hawk“ ir bepiločių orlaivių MQ-25.
„Esame patenkinti rezultatais ir tikimės lapkričio 17 d. vėl suburti visą komandą, kad galėtume padėti mūsų klientams“, – pareiškime teigė „Boeing“.
Darbuotojai, kurie atmetė keturis ankstesnius pasiūlymus, pritarė darbo užmokesčio padidinimui ir 6 tūkst. JAV dolerių dydžio išankstinėms išmokoms. Vidutinis metinis bazinis atlyginimas baigiantis penkerių metų trukmės kolektyvinei sutarčiai bus padidėjęs nuo 75 tūkst. iki 109 tūkst. dolerių.
Profsąjungos vadovai siekė didesnių premijų, panašesnių į 12 tūkst. dolerių išmokas, kurias pernai lapkritį po daugiau nei septynias savaites trukusio streiko gavo IAM nariai šiaurės vakarų Ramiojo vandenyno regione. Per šį streiką Sietlo regione buvo uždaryti du „Boeing“ fabrikai, kuriuose surenkami komerciniai lėktuvai.
IAM atstovai pripažino, kad jie greičiausiai neiškovos panašių premijų Vidurio Vakaruose dirbantiems žmonėms, nes pragyvenimo išlaidos Sietlo regione yra didesnės, lyginant su Sent Luisu, tad profsąjungos atstovai derybų metu siekė 10 tūkst. dolerių išmokų.
Prieš balsavimą IAM 837-ojo padalinio vadovai rekomendavo pritarti naujausiam „Boeing“ pasiūlymui.
