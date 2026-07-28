Brazilija dėl JAV muitų kreipėsi į PPO

Vyriausybė pirmadienį paprašė konsultacijų su JAV pagal PPO ginčų sprendimo sistemą, pranešė Užsienio reikalų ministerija Brazilijoje. Papildomi prekybos partnerės muitai esą yra „nepagrįsti ir nesuderinami“ su tarptautinės prekybos taisyklėmis.
Konsultacijų su kita šalimi prašymas yra pirmasis žingsnis PPO procedūrai pradėti. Tikslas yra abiem pusėms priimtinas ginčo sprendimas. Brazilija tokio žingsnio jau ėmėsi 2025 m., kai JAV dėl teismo proceso prieš buvusį prezidentą Jairą Bolsonarą įvedė 50 proc. muitą braziliškoms prekėms.
Praėjusių metų papildomi tarifai dabar jau iš esmės atšaukti. Tačiau praėjusią savaitę Vašingtonas vėl įvedė 25 proc. muitą daugeliui braziliškų prekių ir tai argumentavo esą nesąžininga prekybos praktika. Vėliau nustatytas dar 12,5 proc. muitas, nurodant į priverstinio darbo naudojimą Brazilijoje.
Spalį Brazilijoje vyks prezidento rinkimai. Šalies vadovas Luiz Inácio Lula da Silva JAV muitus vadina kišimusi į rinkimų kampaniją. Jo konkurentas rinkimuose bus D. Trumpo sąjungininko Jairo Bolsonaro sūnus Flavio Bolsonaras.
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