Brazilijos prezidentas paragino Donaldą Trumpą išspręsti muitų klausimą

Liepos mėnesį Vašingtonas dėl tariamos nesąžiningos prekybos praktikos įvedė naujus muitus šiai Lotynų Amerikos milžinei, ir šis Vašingtono žingsnis prieš spalio mėnesį Brazilijoje vyksiančius prezidento rinkimus tapo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų.
L. I. Lula da Silva, kuris siekia ketvirtosios ir paskutinės kadencijos, D. Trumpui pareiškė, kad muitai „neigiamai veikia ir Braziliją, ir Jungtines Valstijas“ ir kad „likti prie derybų stalo yra geriausias variantas abiem šalims“, rašoma Brazilijos prezidentūros paskelbtame pranešime.
D. Trumpo ir kairiųjų pažiūrų L. I. Lula da Silvos santykiai pastaraisiais mėnesiais buvo nepastovūs, tačiau artėjant rinkimams diplomatinė įtampa smarkiai padidėjo.
Brazilijos prezidentūros pranešime teigiama, kad D. Trumpo ir Brazilijos lyderio pokalbis truko valandą ir 20 minučių, o pokalbio metu vyravo „draugiška ir šilta atmosfera“.
80-metis L. I. Lula da Silva nacionalinį suverenitetą pavertė pagrindine savo rinkimų kampanijos tema.
Neseniai jis sakė, kad jei kalbėtųsi su D. Trumpu, jam pasakytų: „Nesikišk į Brazilijos reikalus, ypač susijusius su rinkimais. Jei įsikiši, pralaimėsi.“
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