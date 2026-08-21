 Brazilijos prezidentas paragino Donaldą Trumpą išspręsti muitų klausimą

Brazilijos prezidentas paragino Donaldą Trumpą išspręsti muitų klausimą

2026-08-21 21:36
BNS inf.

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva (Luisas Inasiju Lula da Silva) penktadienį per pokalbį telefonu paragino JAV prezidentą Donaldą Trumpą (Donaldą Trampą) išspręsti dviejų šalių prekybos ginčą, teigdamas, kad JAV muitai buvo įvesti „be pagrindo“.

Luizas Inacio Lula da Silva ir Donaldas Trumpas
Luizas Inacio Lula da Silva ir Donaldas Trumpas / AFP nuotr.

Liepos mėnesį Vašingtonas dėl tariamos nesąžiningos prekybos praktikos įvedė naujus muitus šiai Lotynų Amerikos milžinei, ir šis Vašingtono žingsnis prieš spalio mėnesį Brazilijoje vyksiančius prezidento rinkimus tapo viena pagrindinių rinkimų kampanijos temų.

L. I. Lula da Silva, kuris siekia ketvirtosios ir paskutinės kadencijos, D. Trumpui pareiškė, kad muitai „neigiamai veikia ir Braziliją, ir Jungtines Valstijas“ ir kad „likti prie derybų stalo yra geriausias variantas abiem šalims“, rašoma Brazilijos prezidentūros paskelbtame pranešime.

D. Trumpo ir kairiųjų pažiūrų L. I. Lula da Silvos santykiai pastaraisiais mėnesiais buvo nepastovūs, tačiau artėjant rinkimams diplomatinė įtampa smarkiai padidėjo.

Brazilijos prezidentūros pranešime teigiama, kad D. Trumpo ir Brazilijos lyderio pokalbis truko valandą ir 20 minučių, o pokalbio metu vyravo „draugiška ir šilta atmosfera“.

80-metis L. I. Lula da Silva nacionalinį suverenitetą pavertė pagrindine savo rinkimų kampanijos tema.

Neseniai jis sakė, kad jei kalbėtųsi su D. Trumpu, jam pasakytų: „Nesikišk į Brazilijos reikalus, ypač susijusius su rinkimais. Jei įsikiši, pralaimėsi.“

Šiame straipsnyje:
Brazilijos prezidentas
muitų klausimas
Luizas Inacio Lula da Silva
Donaldas Trumpas

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