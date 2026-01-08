Brazilijos prezidentas vetavo parlamento sprendimą sutrumpinti kalėjimo bausmę Bolsonarui

Apie prezidento veto paskelbta simbolinę dieną: prezidentas jį pasirašė ketvirtadienį, minint trečiąsias 2023 m. sausio 8 d. vykusio vyriausybinių pastatų šturmo sostinėje Brazilijoje metines. Tiesa, Kongresas balsų dauguma prezidento veto gali atmesti.
2023 m. sausio 8 d. tūkstančiai J. Bolsonaro šalininkų šturmavo vyriausybinį kvartalą. Jie įsiveržė į parlamentą, Aukščiausiąjį teismą ir prezidento rūmus bei juos nuniokojo. J. Bolsonaras aiškiai nepripažino savo kairiųjų pažiūrų įpėdinio L. I. Lula da Silvos pergalės rinkimuose ir vis kalbėjo apie rinkimų klastojimą.
Brazilijos Aukščiausiasis teismas buvusiam ultradešiniajam prezidentui rugsėjį dėl planuoto perversmo skyrė 27 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis buvo pripažintas kaltu vadovavęs „nusikalstamai“ organizacijai, kuri po jo pralaimėjimo 2022 m. rinkimuose siekė nuversti L. I. Lula da Silvą.
70-metis J. Bolsonaras lapkritį pradėjo bausmės atlikimą.
Galiausiai sausio 8-oji yra „mūsų demokratijos pergalės diena“, ketvirtadienį sakė L. I. Lula da Silva. Tai esą pergalė „prieš tuos, kurie bandė jėga užgrobti valdžią“. Tikėtasi, kad J. Bolsonaras už grotų praleis mažiausiai aštuonerius metus. Tačiau gruodį abeji parlamento rūmai balsavo už aiškų bausmės laiko sutrumpinimą. Pagal šį sprendimą, 27 metų kalėjimo bausmė turėtų sutrumpėti iki kiek daugiau nei dvejų metų.
Naujausi komentarai