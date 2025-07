Britanija pasirašė istorinę sutartį su Vokietija

„Tai istorinė diena vokiečių ir britų santykiams“, – sakė F. Merzas, atvykęs pirmojo vizito į Londoną nuo gegužės, kai pradėjo eiti naująsias pareigas.

„Norime glaudžiau bendradarbiauti, ypač po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos (ES). Jau vėluojame sudaryti tokią sutartį vieni su kitais“, – teigė jis.

K. Starmeris sakė, kad susitarimas, pasirašytas Londono Viktorijos ir Alberto muziejuje, yra „ketinimų pareiškimas ir mūsų siekis dar glaudžiau bendradarbiauti“.

K. Starmeris savo centro kairės leiboristų partijos prioritetu laiko gaujų, kurios neteisėtai gabena žmones per Lamanšo sąsiaurį, pažabojimą.

2024 metais apie 37 tūkst. žmonių ryžosi pavojingai kelionei valtimi per Lamanšo sąsiaurį iš Prancūzijos.

Per pirmąjį 2025-ųjų pusmetį Lamanšo sąsiaurį perplaukė daugiau nei 20 tūkst. žmonių. Dešimtys žmonių žuvo, bandydami neteisėtai kirsti sieną.

Pernai Berlynas susitarė, kad neteisėtas migrantų gabenimas į JK bus laikomas baudžiamuoju nusikaltimu, o teisėsaugai bus suteikta daugiau įgaliojimų tirti mažų laivų ir valčių, skirtų neteisėtam migrantų gabenimui, tiekimą ir sandėliavimą.

„Labai sveikintinas kanclerio F. Merzo įsipareigojimas padaryti būtinus Vokietijos įstatymų pakeitimus, kad būtų nutrauktos pavojingų valčių, gabenančių nelegalius migrantus per Lamanšo sąsiaurį, tiekimo linijos“, – sakė K. Starmeris.

Sutartis grindžiama praėjusiais metais pasirašytu gynybos paktu, kuriuo JK ir Vokietija, dvi didžiausios Ukrainos rėmėjos Europoje, įsipareigojo glaudžiau bendradarbiauti kovojant su didėjančia Rusijos keliama grėsme. Ji apima pažadą padėti viena kitai užpuolimo atveju, nors, būdamos NATO narėmis, jos jau yra įsipareigojusios tai daryti.

Per pietus Dauningo gatvėje lyderiai aptarė būdus, kaip padidinti Europos paramą Ukrainai po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad leis NATO sąjungininkėms pirkti JAV pagamintus ginklus ir perduoti juos Kyjivui.

Jie paskelbė, kad Vokietijos gynybos srities startuolis „Stark“, gaminantis dronus Ukrainai, atidarys gamyklą Anglijoje.

Be to, tikimasi, kad valstybės susitars kartu gaminti eksportuojamus gynybos produktus, tokius kaip šarvuočiai „Boxer“ ir reaktyviniai lėktuvai „Typhoon“, ir per ateinantį dešimtmetį sukurs didelio tikslumo smogiamąją raketą.

K. Starmeris stengiasi gerinti santykius su Britanijos kaimynėmis, kurie buvo įtempti po JK išstojimo iš ES 2020 metais.

Jis siekė atkurti ryšius, įtemptus dėl ilgus metus trukusių nesutarimų dėl „Brexito“ sąlygų, stengėsi mažinti prekybos kliūtis ir stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje.

Tačiau K. Starmeris atmetė galimybę prisijungti prie 27 šalių bloko bendrosios rinkos ar muitų sąjungos ir nepritarė jaunimo judumo susitarimo su ES idėjai.

Abi šalys susitarė dėl labiau riboto susitarimo, kuris palengvins moksleivių mainų keliones.

„Džiaugiuosi, kad mums pavyko susitarti, kad ateityje moksleiviai ir studentai galėtų lengviau atvykti į Britaniją ir atvirkščiai – į Vokietiją, kad ypač jaunoji karta turėtų galimybę geriau pažinti abi šalis“, – teigė F. Merzas.