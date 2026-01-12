 Britų reguliuotojas pradeda tyrimą dėl „X“ ir seksualizuotų DI vaizdų

2026-01-12 14:19
BNS inf.

Jungtinės Karalystės (JK) žiniasklaidos reguliuotojas „Ofcom“ pirmadienį pradėjo oficialų tyrimą Elono Musko platformos „X“ atžvilgiu dėl jos DI pokalbių roboto „Grok“ vaizdų kūrimo funkcijos, kuri naudojama ir seksualizuotoms sintetinės vaizdakaitos klastotėms kurti.

„Gauta didelį nerimą keliančių pranešimų, kad „Grok“ DI pokalbių roboto paskyra platformoje „X“ naudojama kuriant ir platinant nuogų žmonių atvaizdus – tai gali būti laikoma piktnaudžiavimu intymiais vaizdais arba pornografija – bei seksualizuotus vaikų atvaizdus, kurie gali būti laikomi vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga“, – teigiama „Ofcom“ pranešime.

Praėjusią savaitę skelbta, kad „Grok“ nebeleidžia daugumai vartotojų generuoti ar redaguoti vaizdų, kilus plačiam pasipiktinimui dėl pradėtų skleisti žmonių seksualizuotų vaizdų.

Penktadienį „Grok“ į užklausas, kuriose prašoma modifikuoti vaizdus, atsako pranešimu: „Vaizdų generavimas ir redagavimas šiuo metu leidžiamas tik mokantiems prenumeratoriams. Norėdami atrakinti šias funkcijas, galite užsiprenumeruoti.“

Šis pakeitimas reiškia, kad daugelis įrankio naudotojų nebegali kurti ar redaguoti vaizdų naudodami DI. Mokantys vartotojai turi pateikti platformai savo kredito kortelės informaciją ir asmens duomenis.

Penktadienį JK ministro pirmininko Keiro Starmerio biuras pavadino žingsnį apriboti prieigą tik mokantiems abonentams „įžeidžiančiu“ aukas ir „ne sprendimu“.

„Tai paprasčiausiai paverčia DI funkciją, leidžiančią kurti neteisėtus atvaizdus, „premium“ paslauga“, – sakė Dauningo gatvės atstovas spaudai.

„Tai įžeidžia mizoginijos ir seksualinio smurto aukas“, – teigė jis.

