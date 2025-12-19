Britų vyriausybė paskyrė naują ambasadorių JAV

„Didžiosios Britanijos ir JAV santykiai yra ypatingi, o didžiulė Christiano, puikaus diplomato, patirtis dar labiau sustiprins šį ypatingą glaudų ryšį ir užtikrins, kad jis toliau klestėtų“, – pareiškė britų premjeras Keiras Starmeris.
Ch. Turnerio pirmtakas Peteris Mandelsonas rugsėjį buvo nušalintas, kai paaiškėjo jo draugystė su seksualiniu nusikaltėliu Jeffrey‘iu Epsteinu.
Ch. Turneris, kuris prieš tai buvo paskirtas britų ambasadoriumi JT, tačiau pareigų eiti nepradėjo, turi beveik 30 metų karjeros britų vyriausybėje patirtį. 2009–2012 m. jis buvo JK vyriausiasis komisaras Kenijoje, o nuo 2019 gruodžio iki 2024 m. sausip tokį pat postą užėmė Pakistane.
Ch. Turnerio užduotis Vašingtone bus užmegzti glaudžius ryšius su nenuspėjamu JAV prezidentu Donaldu Trumpu. Kartu jo paskyrimas sutampa su lemiamu taikos pastangų Ukrainoje etapu.
Rugsėjį britų vyriausybė nušalino Ch. Turnerio pirmtaką P. Mandelsoną, ilgametį leiboristų politiką. Tai, Londono duomenimis, padaryta, į viešumą iškilus elektroniniams laiškams, kuriuos P. Mandelsonas rašė J. Epsteinui. Jis atleistas likus tik kelioms dienoms iki D. Trumpo valstybinio vizito Didžiojoje Britanijoje.
J. Epsteinas 2019 m. rastas negyvas kalėjimo kameroje. Jis buvo kaltinamas išnaudojęs daug merginų ir moterų bei parūpindavęs jų žinomiems asmenims.
D. Trumpas neigia glaudžius santykius su J. Epsteinu. Tačiau nuotraukos ir dokumentai rodo ką kita. Vis dėlto netinkamas prezidento elgesys iki šiol nebuvo įrodytas.
