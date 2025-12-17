Britų vyriausybė pradėjo tyrimą dėl užsienio politinio kišimosi

Nathanas Gillas praėjusį mėnesį buvo nuteistas 10 metų kalėjimo, prisipažinęs, kad jam buvo sumokėta apie 40 tūkst. svarų sterlingų (45,6 tūkst. eurų) už prorusiškus pareiškimus Europos Parlamente (EP).
„Toks elgesys yra dėmė mūsų demokratijai. Nepriklausoma peržiūra sieks pašalinti šią dėmę“, – paskelbęs apie tyrimą parlamentui sakė vietos valdžios ministras Steve'as Reedas.
N. Gillas 2014–2020 metais buvo EP narys. Jis buvo euroskeptiškos JK partijos UKIP atstovas, taip pat ir tuo metu, kai jai vadovavo dabartinis „Reform UK“ lyderis Nigelas Farage'as.
N. Gillas taip pat trumpai vadovavo „Reform UK“ Velse 2021 metais.
Prieš imigrantus nusistačiusi „Reform UK“ partija šiuo metu visuomenės nuomonės apklausose pirmauja prieš premjero Keiro Starmerio valdančiąją Leiboristų partiją, nors kiti visuotiniai rinkimai numatomi tik 2029 metais.
S. Reedas sakė, kad peržiūrai vadovaus buvęs aukšto rango valstybės tarnautojas, kuris savo išvadas turėtų pateikti iki kitų metų kovo.
Ministras pridūrė, kad į tyrimo aprėptį pateks ir kriptovaliutų aukojimai, ir Kinijos bandymai daryti įtaką.
Užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper parlamento nariams sakė, kad Rusijos remiamos grupės tarptautiniu lygmeniu skleidžia dezinformaciją „pramoniniu mastu“.
Ji paminėjo suklastotas politinių partijų interneto svetaines Moldovoje, kuriomis „sąmoningai bandoma didinti priešiškumą kandidatams, kurie, atvirai kalbant, Rusijai nepatiko“.
N. Gillas pripažino savo kaltę dėl aštuonių kaltinimų nuo 2018 metų gruodžio iki 2019 metų liepos mėnesio priėmus kyšį iš ukrainiečio politiko Olego Vološyno, kuriam vėliau Jungtinės Valstijos pritaikė sankcijas, o Ukrainoje jam buvo pareikšti kaltinimai dėl valstybės išdavystės.
Vienas „Reform UK“ atstovas pasveikino jo nuteisimą, o N. Farage'as sakė, kad nežinojo apie savo buvusio kolegos nusižengimus. N. Gillas nebėra „Reform UK“ partijos narys.
Tačiau ši byla yra tam tikras galvos skausmas N. Farage'ui, kuris buvo kritikuojamas dėl pernelyg švelnios pozicijos Rusijos prezidento Vladimiro Putino atžvilgiu.
JK rinkimų įstatymu bandoma apriboti britų politinių partijų finansavimą iš užsienio, reikalaujant, kad paramos teikėjai būtų registruoti balsuoti Britanijoje.
Įmonės gali aukoti tik tuo atveju, jei turi licenciją veikti šalyje.
Prieš ateidama į valdžią praėjusių metų liepą ministro pirmininko K. Starmerio Leiboristų partija pažadėjo sugriežtinti aukų politinėms jėgoms taisykles.
Naujausi komentarai