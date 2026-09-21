Briuselis siūlo duomenų centrų aplinkosauginio reitingavimo sistemą

Kaip nurodoma EK pranešime, duomenų centrai yra labai svarbūs Europos skaitmeninei ateičiai. Siekiant stiprinti Europos technologinę nepriklausomybę ir skaitmeninį suverenumą, svarbu didinti duomenų apdorojimo pajėgumus Europoje. Todėl ES nori per ateinančius penkerius–septynerius metus patrigubinti savo duomenų centrų pajėgumus.
Vis dėlto šis augimas kelia iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Padidinus duomenų centrų skaičių ne tik būtų sunaudojama daugiau energijos, bet ir galėtų būti daromas papildomas spaudimas elektros tinklams ir gamtos išteklių, pavyzdžiui, vandens, naudojimui, taip pat būtų prisidedama prie išmetamo anglies dioksido kiekio didinimo. Pasak Briuselio, siekiant apriboti šį poveikį, labai svarbu, kad duomenų centrai labai efektyviai naudotų energiją ir vandenį ir būtų tvariai integruoti į energetikos sistemą.
Anot EK, pasiūlyta bendra vertinimo sistema padės užtikrinti, kad būtų teikiama skaidri informacija apie faktinį duomenų centrų išteklių (energijos, vandens) naudojimą. Reitingų sistema apims atskirus duomenų centrus, kurių galia viršija 500 kW. Ji taip pat apims duomenų centrų indėlį į tinklą, pavyzdžiui, pakartotinį likutinės šilumos naudojimą, švarios energijos gamybos pajėgumų didinimą ir lankstumą.
„Mūsų duomenų centrų pajėgumų padidinimas nereiškia, kad patrigubės spaudimas mūsų tinklams, vandens ištekliams ir sąskaitoms už energiją. Viskas prasideda nuo skaidrumo, didelių duomenų centrų reitingavimo, priklausomai nuo jų poveikio mūsų energetikos sistemai. Dėl veiksmingos, lanksčios, papildomos švarios energijos ir pakartotinio likutinės šilumos naudojimo duomenų centrai tampa ES energetikos pertvarkos privalumu“, – sakė už švarią, teisingą ir konkurencingą pertvarką atsakinga vykdomoji Komisijos pirmininko pavaduotoja Teresa Ribera.
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