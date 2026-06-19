Briuselyje susitiko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas

„Derybų detalės nebuvo skelbiamos, tačiau susitikimas yra itin reikšmingas, atsižvelgiant į tarp abiejų šalių paaštrėjusį istorinį konfliktą ir artėjančią Ukrainos atstatymo konferenciją (URC) Gdanske, šiaurės Lenkijoje“, – teigia ukrainiečių žiniasklaida.
Pasak jų, „lenkų šaltiniai pranešė, kad V. Zelenskis vyks į Gdanską, nepaisant skandalo dėl UPA didvyrių, tačiau oficialaus patvirtinimo apie tai negauta“.
Prezidento V. Zelenskio dekretas, kuriuo karinis dalinys pavadintas prieštaringai vertinamos Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) vardu, sulaukė didelės Lenkijos pareigūnų kritikos.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis (Karolis Navrockis) paragino atimti iš V. Zelenskio Baltojo erelio ordiną – aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, kuris Ukrainos prezidentui buvo įteiktas 2023 metais už indėlį stiprinant draugiškus dvišalius santykius.
Gegužės 27 dieną V. Zelenskis pasirašė dekretą, kuriuo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinys pavadintas „UPA didvyrių“ vardu. Jis teigė, kad tai yra pastanga atkurti nacionalines karines tradicijas ir įvertinti puikų dalinio darbą ginant Ukrainos nepriklausomybę.
Ukrainos sukilėlių armijos (UPA) klausimas išlieka vienu giliausių istorinių ginčų tarp Lenkijos ir Ukrainos, šalims laikantis kardinaliai skirtingų požiūrių į šį karo meto nacionalistinį judėjimą.
Lenkija laiko UPA atsakinga už žiaurias Lenkijos civilių gyventojų žudynes Voluinėje ir Rytų Galicijoje 1943–1945 metais. Tuo tarpu Ukrainoje ši grupė plačiai vertinama kaip nacionalistinis pasipriešinimo judėjimas, kovojęs už nepriklausomybę nuo sovietų valdžios.
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