Bulgarija su „Rheinmetall“ statys parako ir sviedinių gamyklą

Bulgarijos vyriausybės teigimu, planuojama gamykla yra viena didžiausių investicijų į šalies gynybos pramonę ir prisidės prie Europos Sąjungos (ES) ir NATO pastangų stiprinti Europos gynybos autonomiškumą.
Pagal Bulgarijos vyriausybės ir „Rheinmetall“ pasirašytą sutartį bulgarų valstybinė ginklų gamintoja VMZ ir Vokietijos įmonė susitarė Sopote, Bulgarijoje, pastatyti gamyklą, kurioje bus gaminamas parakas, 155 mm artilerijos sviediniai ir modulinės užtaisų sistemos.
Abi bendrovės planuoja investuoti daugiau kaip 1 mlrd. eurų į gamyklos, kuri turėtų pradėti veikti per 14 mėnesių, statybą.
„Čia, Bulgarijoje, sukursime 150 tūkst. pilnų modulinių užtaisų (...) ir apie 100 tūkst. 155 mm kalibro sviedinių“ per metus, kurie bus skirti ne tik Bulgarijai, bet ir eksportui, sakė „Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappergeris (Arminas Papergeris).
Jis pabrėžė Europos ir NATO „didžiulius poreikius“ ateinančiais metais.
Numatoma, kad gamykloje bus sukurta apie 1 tūkst. darbo vietų šioje ES ir NATO šalyje.
Bulgarijos ministras pirmininkas Rosenas Želiazkovas pasveikino šį projektą kaip „didžiulį žingsnį į priekį šalies pramonės ir gynybos pajėgumų srityje“.
Bulgarija specializuojasi šaudmenų sovietinių laikų ginklams, kuriuos dažniausiai naudoja Ukraina, gamyboje, nors pastaraisiais metais už Europos lėšas siekė modernizuoti savo senstančias gamyklas ir pradėti gaminti NATO standartus atitinkančius sviedinius ir kitą amuniciją.
Vyriausybės duomenimis, Bulgarijos gynybos pramonė, kuri išaugo po Rusijos invazijos į Ukrainą, sudaro beveik 4 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP).
