Būna ir taip: tėvai Estijoje kreipėsi į teismą dėl per anksti prasidedančių vaikų pamokų

Kervekiulos pagrindinę mokyklą, esančią visai šalia Tartu, lanko daugiau nei 700 vaikų. Nors vyriausybės nutarime numatyta, kad nuo 2026–2027 mokslo metų Estijos bendrojo lavinimo mokyklose pamokos turėtų prasidėti 9 val., Kervekiulos mokykla pasinaudojo išimtimi ir išlaikė dešimtmečius galiojančią tvarką pamokas pradėti 8 valandą.
„Esame retai apgyvendinta vietovė, kur Kervekiulos mokykla nėra tik vietos bendruomenės mokykla – vaikai į ją renkasi iš daugelio skirtingų savivaldybės vietų“, – sakė Tartu mero pavaduotojas Agu Laasas.
Jo teigimu, norint pavėlinti pamokų pradžios laiką, tektų pakeisti viešojo transporto tvarkaraščius, o tai būtų sudėtinga ir, svarbiausia, brangu.
A. Laasas sakė, kad atlikus tėvų, mokinių ir mokyklos darbuotojų apklausą paaiškėjo, kad maždaug trečdalis norėjo, jog pamokos prasidėtų 9 val., trečdalis to nenorėjo, o trečdalis neturėjo nuomonės.
Tačiau šį pavasarį 142 tėvai pasirašė peticiją, kuria reikalaujama vėlesnės pamokų pradžios, o vasaros pradžioje 18 tėvų kreipėsi į administracinį teismą, siekdami įpareigoti mokyklą pamokas pradėti 9 valandą.
Kiek žinoma, tai pirmieji tėvai Estijoje, dėl šio klausimo kreipęsi į teismą. Jie teigia, kad moksliniai įrodymai patvirtina, jog vėlesnė pamokų pradžia yra naudinga vaikų sveikatai.
Teismo procesas turėtų prasidėti lapkritį. Vis dėlto savivaldybė jau užsiminė, kad kitais mokslo metais Kervekiulos mokykloje pamokos galėtų prasidėti 9 valandą.
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