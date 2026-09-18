Burnhamas žada stiprinti ryšius su ES

A. Burnhamas pareiškė, kad santykiai su Airija „yra nepaprastai svarbūs visais lygmenimis“. M. Martinas tapo pirmuoju užsienio šalies lyderiu, apsilankiusiu Jungtinės Karalystės premjero biure Mančesteryje.
Jungtinės Karalystės ministro pirmininko teigimu, dėl glaudžių Šiaurės Vakarų Anglijos ir Airijos ryšių „labai simboliška“, kad M. Martinas tapo pirmuoju vyriausybės vadovu, apsilankiusiu jo Mančesterio biure.
M. Martinas pareiškė norintis, kad Jungtinės Karalystės santykiai su ES taptų „stipresni ir glaudesni“. Šiuo metu Airija pirmininkauja ES Tarybai.
„Jungtinės Karalystės ir Airijos santykiai yra nepaprastai svarbūs visais lygmenimis. Būdami Didžiojo penktadienio susitarimo (1998 m. Jungtinės Karalystės ir Airijos taikos susitarimo – ELTA) bendri sergėtojai, bendradarbiaujame siekdami laikytis jo principų artėjant 30-osioms metinėms kitais metais. Europoje laukiame vėliau šiais metais vyksiančio Jungtinės Karalystės ir ES aukščiausiojo lygio susitikimo ir, Airijai pirmininkaujant, norime imtis tolesnių veiksmų ryšiams su Europa stiprinti“, – kalbėjo A. Burnhamas.
M. Martinas ne tik apsilankė A. Burnhamo Mančesterio biure, vadinamame „No10 North“ (liet. „Nr. 10 Šiaurėje“) pagal analogiją su tradicine premjero rezidencija Londone, bet ir kartu su premjeru lankėsi airių klube jo Makerfildo rinkimų apygardoje.
„Čia, Šiaurės Vakarų Anglijoje, kaip ir visoje Jungtinėje Karalystėje, labai daug žmonių turi ryšių su Airija ir jiems bus labai malonu šiandien jus čia matyti. Tad esate labai laukiamas. Labai džiaugiuosi, kad esate pirmasis mūsų svečias čia“, – sakė A. Burnhamas.
M. Martinas sakė, kad po A. Burnhamo tėvo Roy'aus mirties premjerui tai buvo „labai sunki ir sudėtinga savaitė“, tačiau pridūrė: „Manau, kad jūsų pareigos jausmas yra akivaizdus.“
Pasak M. Martino, „didelio neapibrėžtumo paženklintame pasaulyje“ svarbu, kad dvi artimos kaimynės labai glaudžiai bendradarbiautų.
„Norime su jumis aptarti dar stipresnius ir glaudesnius Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės santykius, kurie būtų naudingi Europos Sąjungai ir, atvirai kalbant, Airijai“, – sakė M. Martinas.
M. Martinas padėkojo A. Burnhamui už jo poziciją dėl Izraelio ir Palestinos konflikto po to, kai Jungtinės Karalystės premjeras pakeitė vyriausybės požiūrį į Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybę ir sugriežtino sankcijas dėl nausėdijų Vakarų Krante.
„Manau, svarbu, kad jūsų vadovaujama Jungtinė Karalystė laikosi tokios pozicijos (...) gindama humanitarines vertybes ir teisingumą bei visų Artimųjų Rytų žmonių teisę į saugumą, taiką ir deramą ateitį jų vaikams bei būsimoms kartoms“, – sakė M. Martinas.
Susitikimas surengtas praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas per susitikimą su M. Martinu Dubline pareiškė, kad „labai norėtų pamatyti“ suvienytą Airiją.
D. Trumpas tuomet pareiškė, kad Airijos susivienijimas „galiausiai įvyks“, o M. Martinas yra „tinkamas žmogus šiam procesui išjudinti“.
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