Būstas ES per metus pabrango 5,5 procento

Per metų ketvirtį (pernai liepą-rugsėjį, palyginti su balandžiu-birželiu) būstas ES brango vidutiniškai 1,6 procento.
Iš valstybių narių, iš kurių ES oficialią statistikos agentūrą pasiekė tokie duomenys, kainų kritimas per metus užfiksuotas tik Suomijoje (3,1 proc.), o augimas – 25-iose šalyje, iš jų solidžiausias – Vengrijoje (21,1 proc.), Portugalijoje (17,7 proc.), Bulgarijoje (15,4 proc.).
Per metų ketvirtį kainos sumažėjo penkiose valstybėse narėse, padidėjo 21-oje. Stipriausias kainų kritimas – Liuksemburge (1,2 proc.), Suomijoje (2,2 proc.), Slovėnijoje (1,1 proc.), o sparčiausias augimas – Latvijoje (5,2 proc.), Slovakijoje (4,9 proc.), Portugalijoje (4,1 proc.).
Anot Eurostato, Lietuvoje būstas brango 2,9 proc. per metų ketvirtį ir 10,8 proc. per metus.
Eurostatas taip pat skelbia, jog ES būsto nuomos kainų indeksas per metų ketvirtį pakilo 0,9 proc., o per metus – 3,1 procento.
Per pastarąjį dešimtmetį – nuo 2015 metų iki 2025-ųjų – būstas ES pabrango vidutiniškai 63,6 proc., tuo tarpu būsto nuoma – gerokai kukliau – 21,1 procento.
Lietuvoje būsto kainos per pastarąjį laikotarpį ūgtelėjo vidutiniškai 162 proc., o būsto nuomos – 85 procentais.
