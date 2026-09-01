 Buvęs britų premjeras Starmeris atsisako parlamento nario mandato

Buvęs britų premjeras Starmeris atsisako parlamento nario mandato (Papildyta)

2026-09-01 14:43
Marius Jakštas (ELTA)

Buvęs Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, šią vasarą po nelengvų dvejų metų valdžioje pasitraukęs iš premjero pareigų, antradienį paskelbė atsisakysiantis parlamento nario mandato ir sutelksiantis dėmesį į „tarptautinius reikalus“.

<span>Buvęs britų premjeras Starmeris atsisako parlamento nario mandato</span>
Buvęs britų premjeras Starmeris atsisako parlamento nario mandato / Scanpix nuotr.

Socialiniuose tinkluose paskelbtame pareiškime K. Starmeris teigė, kad po 11 metų atėjo tinkamas metas atsisakyti Londono Holborno ir Sent Pankraso rinkimų apygardos atstovo mandato. Dėl jo pasitraukimo apygardoje bus surengti papildomi rinkimai.

„Dabar metas pasitraukti ir sutelkti dėmesį į kitus klausimus – tarptautinius reikalus, įskaitant gynybą, saugumą, prekybą ir technologijas sparčiai besikeičiančiame pasaulyje“, – pareiškė K. Starmeris.

Jo rinkimų apygardos vietos laikraštis „Camden New Journal“ pranešė, kad K. Starmeris informavo Leiboristų partiją apie savo sprendimą po 11 metų pasitraukti iš parlamento. Šešerius iš šių metų jis vadovavo partijai.

Liepą K. Starmerį ministro pirmininko poste skubiai pakeitė Andy Burnhamas. K. Starmeris apie atsistatydinimą paskelbė didėjant kolegų Leiboristų partijos parlamentarų spaudimui.

Buvusiam žmogaus teisių advokatui K. Starmeriui priskiriami nuopelnai už centro kairės Leiboristų partijos atgaivinimą ir indėlį į jos triuškinamą pergalę 2024 m. visuotiniuose rinkimuose.

Tačiau griežto būdo politikas per dvejus metus valdžioje buvo itin nepopuliarus ir po virtinės klaidų galiausiai turėjo atsistatydinti, užleisdamas vietą dar vienam naujam premjerui pastaraisiais metais sparčiai besikeičiančių JK vyriausybės vadovų virtinėje.

Šiame straipsnyje:
Keiras Starmeris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų