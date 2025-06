Buvęs krašto apsaugos viceministras apie išskirtinę operaciją: tai – labai gera žinia Lietuvai

Apie įvykdytą išpuolį ir dronų ateitį pakomentavo buvęs krašto apsaugos viceministras, dabar gynybos rizikos kapitalo fondo „ScaleWolf Management“ vadovas Edvinas Kerza.

– Kokio masto tai turėjo būti konspiracija?

– Iš tiesų tai – neįsivaizduojamo sudėtingumo, slaptumo operacija, kuri, be abejo, įeis ne tik į istoriją, bet ir į karybos vadovėlius kaip viena kruopščiausiai parengtų ir net nuo artimiausių partnerių saugotų operacijų. Čia susidūrė dvi įdomios koncepcijos – pažangios, modernios technologijos buvo apjungtos su pakankamai paprastomis priemonėmis, išnaudojant priešo teritoriją, telekomunikacijų tinklus. Kitaip tariant, užpuolė tanką su šakėmis, kaip anksčiau juokaudavau, tik šakės šiuo atveju buvo labai išmanios, gerai paruoštos ir su sprogmenimis.

– Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad ukrainiečiai veikia net trijose skirtingose laiko juostose Rusijos teritorijoje, o operacijos štabas buvo įkurtas visai šalia vieno FSB biurų. Negana to, visi dalyvavę operacijoje sėkmingai išvesti iš Rusijos teritorijos. Galite paaiškinti, kaip taip pusantrų metų niekas nieko nesuuodė? Ar FSB akla ir kurčia?

– Ne visai taip. Tokios operacijos apskritai yra tokio sudėtingumo, kad joms kartais neužtenka nei vienerių, nei dviejų metų – kartais prireikia net penkmečio. Žmonės iš anksto ruošiami ir siunčiami į priešo užnugarį, kuriamos legendos, jie tampa savais – gal net kolegomis, darbuotojais. Nors iš tiesų tai yra užsimaskavę kariai ar žvalgybų darbuotojai. Todėl manęs nestebina, kad ilgas pasiruošimas ir lėmė sėkmę. Aiškus signalas jau buvo prieš trejus metus, kad standartinėmis priemonėmis rusų neįveiksi, reikia veikti jų metodais. Taip, kaip jų šeimos yra apgyvendinamos užsienyje, įvairiose pasaulio valstybėse ir ten praleidžia dešimtmečius, tą patį pradėjo daryti ir ukrainiečiai.

– O antrą kartą ukrainiečiams taip pavyktų padaryti?

– Net neabejoju, kad dabar atverstas absoliučiai naujas puslapis. Dabar visa rusų logistika remiasi geležinkeliu. O šiandien, mano supratimu, geležinkelis taps taikiniu numeris vienas. Konvojai, pilni ginkluotės, ir jie žiūrės į kairę ir į dešinę, ar iš kokio sunkvežimio neatskrenda dronai ir neatakuoja konvojaus. Iš esmės pakeitėme supratimą, kaip puolama ir kur puolama. Tikėjomės, kad iš Ukrainos teritorijos atskris sudėtingos raketos, ir ilgojo nuotolio gynyba išspręs šį uždavinį. Bet nutiko priešingai – buvo visiškai nedideli atstumai.

– Ką reiškia Rusijai netekti tiek strateginių bombonešių ir kitų orlaivių, kaip „A-50“, kuris itin reikalingas rusams kare prieš Ukrainą?

– Tai reiškia, kad užtruks naujos programos – kaip naujos kartos strateginio bombonešio kūrimas. Ir taip 50 mlrd. dolerių kainuojanti programa stagnavo, vėlavo, ir iki šiol dar nėra aiškios koncepcijos, kaip atliepti amerikiečių „B-2“ ar „B-21“ alternatyvą kuriantį bombonešį. Bet, iš kitos pusės, reikės atstatinėti senus sovietinius orlaivius, kurių vieneto kaina gali siekti 200–300 dolerių. Tai reiškia, kad ir taip įtemptas biudžetas susidurs su dar didesniu iššūkiu. Be to, prarandamas pajėgumas grasinti, atakuoti dideliu nuotoliu – nes šie orlaiviai jautėsi saugūs, kadangi per tūkstančius kilometrų galėjo paleisti tikrai modernias ginkluotės sistemas.

– Bet tai gera žinia mums?

– Tai labai gera žinia mums, nes tai reiškia, kad iš esmės suduotas tikrai didelis smūgis pajėgumui, kuris grasina pasauliui – taip pat ir Amerikai, nes įveikiamas atstumas gali būti 10–12 tūkst. kilometrų.

– Ką politiškai reiškia toks ukrainiečių smūgis? Gal tai padeda net derybose?

– Tai labai rimtas koziris derybose. Manau, kad neatsitiktinai buvo parinkta data būtent prieš šį etapą. Rusijos pusė jautėsi labai solidžiai ir galvojo, kad iniciatyva jų rankose. Matydami Vakarų pasaulio reakciją, jie dar drąsiau kėlė savo reikalavimus.

– Jūsų fondas taip pat finansuoja dronų gamybą. Kaip greitai viskas keičiasi ir ar šiuolaikinis karas be dronų jau nebeįsivaizduojamas?

– Manau, kad šis pajėgumas vienareikšmiškai įeina į bet kurią modernios ginkluotės sistemą. Nesvarbu, ar tai tankas – jis tiesiog turės būti aprūpintas ir droninėmis sistemomis. Tai – apsauga kritinei infrastruktūrai, žvalgyba. Tai reiškia, kad be jų šiandien mūsų pajėgos jau nebegalės kariauti.