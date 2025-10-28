Buvęs NATO pajėgų Europoje vadas: Vakarams atėjo laikas nustoti būti atgrasomiems Rusijos

Buvęs NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas (SACEUR) teigė, kad dabartinė Vakarų diplomatinė ir karinė laikysena yra iš esmės klaidinga, nes Maskva, pasak jo, anaiptol nėra suinteresuota taika. Anot Ph. Breedlove'o, Vakarams atėjo laikas nustoti būti atgrasomiems Rusijos.
Jo teigimu, Vakarų lyderiai pagaliau pradeda suvokti niūrią realybę, apie kurią jau seniai kalba Ukraina ir jos sąjungininkės: Maskvos taika nedomina.
„Rusija niekada nebuvo ir dabar nėra suinteresuota taika, ir niekada ateityje nebus suinteresuota taika. Kuo greičiau Vakarų lyderiai tai supras ir priims tiesą, tuo greičiau galėsime imtis spręsti Rusijos klausimą“, – pabrėžė atsargos generolas.
Hibridinės meteorologinių balionų atakos Lietuvoje
Lietuva pastaruoju metu ieško būdų apsaugoti savo oro erdvę nuo dešimčių meteorologinių balionų, kuriais, kaip manoma, gabenama kontrabanda, nuolat pasiekiančių šalį iš Baltarusijos ir rimtai trikdančių civilinės aviacijos veiklą.
Kaip anksčiau rašė ELTA, dėl šių balionų iš Baltarusijos pastarąją savaitę keturis kartus uždarius Lietuvos oro erdvę, sutrikdyta daugiau nei 170 skrydžių, o tai paveikė virš 27 tūkst. žmonių keliones.
Lietuvos premjerė Inga Ruginienė Baltarusijos veiksmus ir tebesitęsiančius oro balionų antplūdžius pavadino hibridine ataka bei tikino, kad į tai atitinkamai reaguojama imantis griežčiausių veiksmų uždarant sienas.
„Taip siunčiame signalą Baltarusijai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama ir mes imsimės visų griežčiausių priemonių tokioms atakoms stabdyti“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Autokratai vėl bando ES ir NATO atsparumą hibridinėms grėsmėms“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė ji, pridurdama, kad „mūsų reakcija nulems, kiek toli autokratai drįs eiti“.
Atsargos generolas Ph. Breedlove'as šiuos primityvius pažeidimus apibūdino kaip „dar daugiau to paties“ – tyčinę Rusijos ir jos statytinės Baltarusijos taktiką „išsiaiškinti, kiek toli jie gali eiti“ ir įvertinti Vakarų atsaką.
Pasak Vakarų pareigūnų, situacija išties rimta. Vienas aukštas Vakarų pareigūnas portalui „Kyiv Post“ sakė, kad aljansas privalo nustoti ignoruoti šių šalių keliamą grėsmę.
„Ar mes tikrai leisime, kad balionai iš Baltarusijos trikdytų Europos Sąjungos ir NATO valstybių oro erdvę?“ – retoriškai klausė jis.
Generolo siūlomos priemonės
Siekiant kovoti su šia nuolatinių bauginimų kampanija, pasak Ph. Breedlove'o, reikia skubiai keisti strategiją: skirti mažiau dėmesio retorikai ir jį sutelkti karinę laikyseną bei išteklių valdymą.
Visų pirma, pasak jo, NATO atėjo laikas pereiti nuo gynybinės laikysenos iki sustiprintos parengties būsenos. Dabartinės NATO oro policijos veiklos turėtų būti atsisakyta, o ją, anot Ph. Breedlove'o, reikėtų pakeisti „oro gynybos parengties“ būsena, kuri valstybėms narėms nurodytų taisykles, leidžiančias iniciatyviai imtis veiksmų.
Antra, atsargos generolas ragino Vakarų pajėgas nustoti naudoti brangią ginkluotę kovai su pigiai kuriamomis grėsmėmis.
„Kelis milijonus dolerių kainuojančios raketos mainais į balioną yra būtent tai, ko Rusija iš mūsų nori“, – portalui „Kyiv Post“ sakė Ph. Breedlove'as.
Ji rekomendavo ieškoti kitų, ekonomiškų ir novatoriškų būdų balionams numušti – pavyzdžiui, naudoti specializuotus įrankius, sumontuotus esamuose lėktuvuose (tokius kaip kiekviename JAV pagamintame naikintuve įmontuoti kulkosvaidžiai „Vulcan Gatling) arba jau turimus dronus.
Galiausiai atsargos generolas pabrėžė, kad Vakarai privalo nustoti būti atgrasomi patys. Vakarai, pasak jo, turi susigrąžinti iniciatyvą didindami tokių atakų kainą Rusijai.
„Putinas eis tolyn tol, kol kas nors jam pasipriešins“, – kalbėjo Ph. Breedlove'as.
Kol tai neįvyks, Rusija, anot jo, toliau naudos tai, kas jai veikia.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste.
Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Trečiadienį Vyriausybė ketina priimti sprendimus dėl paskutinių dviejų – Medininkų ir Šalčininkų – pasienio kontrolės punktų su Baltarusija uždarymo. Iki tol siena su Baltarusija liks uždaryta. Tokį sprendimą priėmė pirmadienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija.
Taip pat nutarta, jog kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti į šalį įskrendančius balionus.
Savo ruožtu policijos ir pasieniečiai aktyviau bendradarbiaus, siekiant pažaboti kontrabandininkus.