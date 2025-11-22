Buvęs princas neatsiliepė į prašymą apklausti Epsteino byloje

Šešiolika Demokratų partijos narių pasirašė laišką, kuriame prašė Andrew dalyvauti užrašomame interviu su Atstovų rūmų priežiūros komitetu, tiriančiu J. Epsteino veiklą. J. Epsteinas 2019 m. nusižudė, kai jam buvo pateikti kaltinimai dėl prekybos žmonėmis seksualiniais tikslais.
Laiške Andrew, kurio vardas dabar – Andrew Mountbattenas Windsoras, nes karalius Karolis III oficialiai atėmė iš savo jaunesniojo brolio titulus dėl ryšių su J. Epsteinu, buvo prašoma atsakyti iki lapkričio 20 d.
JAV Kongresas negali priversti užsieniečių duoti parodymus, todėl buvo mažai tikėtina, kad Andrew sutiks tai padaryti. Demokratų partija šiuo metu sudaro mažumą Atstovų rūmuose.
„Andrew Mountbatteno-Windsoro tylėjimas, nepaisant Demokratų priežiūros komiteto reikalavimo duoti parodymus, pasako labai daug“, – penktadienį pareiškė du komiteto nariai Robertas Garcia ir Suhasas Subramanyanas.
„Dokumentai, kuriuos peržiūrėjome, kartu su viešais įrašais ir Virginijos Roberts Giuffre liudijimu, kelia rimtų klausimų, į kuriuos jis privalo atsakyti, tačiau jis ir toliau slepiasi“, – pridūrė Demokratų priežiūros komiteto nariai.
Komiteto neseniai paviešinti elektroniniai laiškai bei po mirties išleista V. Giuffre memuarų knyga, kurioje ji apkaltino Andrew seksualine prievarta, vėl sukėlė pasipiktinimą Jungtinėje Karalystėje dėl Andrew ryšių su J. Epsteinu.
Andrew visada neigė, kad seksualiai išnaudojo V. Giuffre, kuri teigė, jog buvo priversta turėti su juo lytinių santykių tris kartus, du kartus būdama 17 metų.
Ji iškėlė jam ieškinį, ir Andrew 2022 m. sumokėjo jai daugiamilijoninę kompensaciją svarais, nepripažindamas kaltės.
V. Giuffre, turėjusi JAV ir Australijos pilietybę, balandį nusižudė savo namuose Australijoje.
R. Garcia ir S. Subramanyanas teigė, kad komiteto darbas siekiant suprasti J. Epsteino tinklo mastą „judės į priekį su ar be“ 65 metų Andrew parodymų.
„Mes patrauksime atsakomybėn visus, kurie buvo įsivėlę į šiuos nusikaltimus, nepaisant jų turto, statuso ar politinės priklausomybės. Aukos sulauks teisingumo“, – tvirtino R. Garcia ir S. Subramanyanas.
