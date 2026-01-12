Buvęs Sakartvelo valdančiosios partijos premjeras įkalintas penkeriems metams

Tai dalis didelio masto pertvarkos šalies valdančiojoje partijoje, kritikams kaltinant ją suartėjimu su Maskva.
Sakartvelas nuo 2024-ųjų spalio yra įklimpęs į politinę krizę, kai partija „Sakartvelo svajonė“ paskelbė pergalę parlamento rinkimuose, kurie, pasak opozicijos, buvo suklastoti.
I. Garibašvilis, 2013–2015 ir 2021–2024 metais dvi kadencijas ėjęs ministro pirmininko pareigas, buvo viena iš pagrindinių figūrų, pradėjusių susidorojimą su pilietine visuomene ir valdančiosios partijos „Sakartvelo svajonė“ kritikais.
Prokurorai teigia, kad jo bute per kratą rado ir konfiskavo 6,5 mln. dolerių (5,58 mln. eurų).
Jis prisipažino ilgus metus gavęs neteisėtų pajamų po to, kai pernai spalį buvo surengti antikorupciniai reidai kelių buvusių pareigūnų namuose ir biuruose, ir sudarė susitarimą dėl laisvės atėmimo bausmės apribojimo.
Prokuratūra pranešė, kad „pasirašė susitarimą dėl kaltės pripažinimo su buvusiu Sakartvelo ministru pirmininku Irakliu Garibašviliu, pagal kurį jam skirta penkerių metų laisvės atėmimo bausmė“.
Jis buvo kaltinamas pajamų plovimu 2019–2024 metais.
I. Garibašvilis buvo laikomas vienu artimiausių galingo oligarcho ir partijos „Sakartvelo svajonė“ vadovo Bidzinos Ivanišvilio sąjungininkų.
Kiti aukšto rango partijos pareigūnai taip pat buvo įkalinti per, kaip teigia institucijos, susidorojimą su korupcija.
Analitikų teigimu, tai gali rodyti vidines kovas „Sakartvelo svajonės“ vadovybėje, kurios daliai narių yra pritaikytos Vakarų sankcijos.
Šios Juodosios jūros valstybės valdžia pastaraisiais metais ėmėsi represijų prieš opoziciją, įkalindama žymius proeuropietiškus veikėjus.
Vyriausybė sulaukė kaltinimų dėl demokratijos nuosmukio, suartėjimo su Rusija ir Sakartvelo siekio tapti Europos Sąjungos šalimi nare žlugdymo; šiuos kaltinimus ji atmeta.
