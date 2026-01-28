Buvusi Pietų Korėjos pirmoji ponia nuteista kalėti už korupciją

„Atsakovė nuteisiama kalėti vienus metus ir aštuonis mėnesius“, – pareiškė Seulo centrinės apygardos teismo teisėjas Woo In-sungas.
Tačiau ji buvo pripažinta nekalta dėl manipuliavimo akcijomis ir Pietų Korėjos kampanijų finansavimo įstatymų pažeidimų.
Anksčiau šį mėnesį teismas Kim Keon-hee sutuoktinį, buvusį prezidentą Yoon Suk-yeolą, nuteisė penkerius metus kalėti už veiksmus, susijusius su jo nesėkmingu bandymu 2024 metų gruodį paskelbti karo padėtį.
Šioje byloje jis kaltintas trukdymu vykdyti teisingumą ir kitais nusikaltimais, susijusiais su karo padėties paskelbimu ir chaotiškomis to pasekmėmis.
Šis nuosprendis yra pirmasis nemalonę užsitraukusiam buvusiam lyderiui – jam dar gresia mirties bausmė, jei kitame būsimame teismo procese jis bus pripažintas kaltu dėl maišto.
53 metų Kim Keon-hee ilgą laiką lydėjo kontroversijos, o kaltinimai korupcija, prekyba poveikiu ir net akademiniu sukčiavimu dominavo jos vyro kadencijos metu.
Abu jie dabar yra už grotų.
Kim Keon-hee kaltinta dovanų priėmimu iš į sektą panašios Susivienijimo Bažnyčios, iš verslo įmonių ir politikų. Bendra šių dovanų, įskaitant dvi „Chanel“ rankines ir „Graff“ vėrinį iš Susivienijimo Bažnyčios lyderės, suma viršijo 200 tūkst. JAV dolerių (167,7 tūkst. eurų).
Prokurorai gruodį teigė, kad Kim Keon-hee „iškilo virš įstatymo“ ir susimokė su Susivienijimo Bažnyčia, siekdama pakenkti „konstitucijoje numatytam religijos ir valstybės atskyrimui“.
Prokuroras Min Joong-ki taip pat pareiškė, kad Pietų Korėjos institucijoms buvo „labai pakenkta dėl Kim Keon-hee piktnaudžiavimo galia“.
Ji taip pat buvo apkaltinta kišimusi į parlamento rinkimus.
Buvusi pirmoji ponia neigė visus kaltinimus. Praėjusį mėnesį savo paskutiniame liudijime ji teigė, kad kaltinimai yra labai neteisingi.
Tačiau ji taip pat atsiprašė už tai, kad „sukėlė rūpesčių, nors yra nesvarbus asmuo“.
„Kai pagalvoju apie savo vaidmenį ir man patikėtas atsakomybes, atrodo aišku, kad padariau daug klaidų“, – gruodį sakė ji.
Lydima skandalų
Kim Keon-hee, save vadinanti gyvūnų mylėtoja, tarptautiniu mastu pagarsėjo dėl kampanijos už šunienos uždraudimą Pietų Korėjoje, bet jos skandalai dažnai užgoždavo Yoon Suk-yeolo vidaus politikos darbotvarkę.
2023 metais slapta kamera buvo užfiksuota, kaip Kim Keon-hee, regis, priima 2,2 tūkst. JAV dolerių (1,8 tūkst. eurų) vertės rankinę – tai vėliau buvo pavadinta „Dior“ rankinės skandalu“.
Šis skandalas dar labiau nusmukdė ir taip prastus Yoon Suk-yeolo populiarumo reitingus ir prisidėjo prie skaudaus Yoon Suk-yeolo partijos pralaimėjimo 2024 metų balandžio rinkimuose, kai jai nepavyko atkovoti parlamentinės daugumos.
Yoon Suk-yeolas vetavo tris opozicijos remtus įstatymų projektus, kuriais siekta ištirti įtarimus Kim Keon-hee atžvilgiu, įskaitant „Dior“ rankinės bylą; paskutinis prezidento veto buvo pareikštas 2024-ųjų lapkritį.
Dar po savaitės Yoon Suk-yeolas paskelbė karo padėtį.
Kim Keon-hee teisme pasirodė praėjus kelioms dienoms po to, kai buvęs ministras pirmininkas Han Duck-soo (Han Dukso) buvo nuteistas 23 metus kalėti – aštuoneriais metais ilgiau, nei reikalavo prokurorai – už pagalbą ir bendrininkavimą Yoon Suk-yeolui stabdant civilinį valdymą.
Tyrimas dėl Kim Keon-hee taip pat padėjo suimti Han Hak-ja, Susivienijimo Bažnyčios lyderę, kuri teigia turinti 10 milijonų sekėjų visame pasaulyje ir vadovauja milžiniškai verslo imperijai.
Seulo teismas trečiadienį papildomai paskelbs nuosprendį įtakingam įstatymų leidėjui Kweon Seong-dongui, kuris taip pat kaltinamas kyšių ėmimu iš Susivienijimo Bažnyčios.
