Byla dėl socialinių tinklų žalos vaikams baigėsi taikos sutartimi

Susitarimas pasiektas Kalifornijos federaliniame teisme nagrinėjant 29 valstijų iškeltą bylą, kurioje teigiama, kad bendrovė kūrė „Facebook“ ir „Instagram“ taip, kad šios platformos sukeltų vaikams priklausomybę ir klaidino platformų naudotojus dėl jų saugumo, bei netinkamai rinko platformomis besinaudojusių vaikų asmens duomenis.
Šia taikos sutartimi išvengta vieno iki šiol reikšmingiausių teismo procesų prieš socialinių tinklų bendrovę.
Teismo dokumentai rodo, kad „Meta“ taip pat sutiko visose Jungtinėse Valstijose pakeisti paaugliams taikomas naudojimosi „Facebook“ ir „Instagram“ sąlygas, be kita ko, nustatyti naudojimosi šiomis platformomis dienos laiko apribojimus ir blokuoti prieigą prie jų naktį.
Sutikdama sudaryti taikos sutartį, bendrovė neigė padariusi pažeidimų.
29 JAV valstijos teisme tvirtino, kad „Meta“ pažeidė tiek valstijų, tiek federalinius įstatymus, nors konkretūs kaltinimai įvairiose valstijose skyrėsi.
Jei „Meta“ būtų bylą pralaimėjusi, valstijos būtų galėjusios reikalauti maždaug 200 mlrd. JAV dolerių baudų.
Pasak „Reuters“, prieš teismo procesą pateiktame dokumente „Meta“ nurodė, kad Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis reikalavo skirti baudų, kurių suma galėtų siekti iki 1,4 trilijono JAV dolerių. Prieš prasidedant teismo procesui valstijos teigė, kad ši suma veikiausiai sieks 200 milijardų JAV dolerių. Valstijos taip pat reikalavo papildomos piniginės kompensacijos už patirtą žalą bei teismo įsakymo, įpareigojančio „Meta“ atlikti esminius savo platformų pakeitimus ir uždrausti vaikams kurti paskyras.
Byla buvo lyginama su istoriniais teismų procesais prieš tabako pramonės milžines
Kaip skelbta, JAV valstijų koalicija siekė, kad „Meta“ būtų nubausta už priklausomybę vaikams sukeliančių produktų kūrimą.
Valstijos siekė spręsti problemą, dėl kurios JAV Kongresas nesiėmė veiksmų, per spaudos konferenciją prieš prasidedant teismui sakė Kolorado generalinis prokuroras Philas Weiseris. Pasak jo, kaip ir prieš kelis dešimtmečius nagrinėtose reikšmingose bylose prieš tabako bendroves, ši byla taip pat buvo susijusi su „visuomenės sveikata ir kai kuriais atvejais į vaikus nukreipta rinkodara, kuri vaikams daro žalą“.
Per įžangines kalbas Kalifornijos prokurorė Megan O'Neill teigė, kad „Meta“ verslo modeliu siekiama „sukelti naudotojams priklausomybę, išlaikyti juos kuo ilgiau, rinkti jų duomenis, o paskui slėpti tiesą nuo visuomenės“.
„Meta“ išnaudojo tai, kaip veikia vaikų smegenys“, – sakė M. O'Neill.
„Meta“ advokatas Paulas Schmidtas pripažino, kad kai kurių naudotojų potyriai naudojantis šiomis platformomis buvo neigiami, tačiau tvirtino, esą bendrovė „stengėsi sukurti priemonių, kurios jiems padėtų“.
Prieš prasidedant teismo procesui „Meta“ kaltinimus atmetė ir tikino bendradarbiavusi su tėvais, ekspertais bei teisėsaugos institucijomis, kad įdiegtų vaikų apsaugos priemones.
Buvęs „Meta“ inžinerijos direktorius Arturo Bejaras teisme liudijo, kad pirmaisiais „Facebook“ veiklos metais „buvo siekiama kuo greičiau pateikti produktus naudotojams, o tai reiškė, kad labai dažnai apie saugą ar saugumą buvo susimąstoma tik vėliau“.
„Meta“ atveju „didžiulė problema yra žala reputacijai“ ir galimybė, kad bendrovė bus priversta iš esmės pakeisti „Facebook“ bei „Instagram“, naujienų agentūrai AFP bylos nagrinėjimo pradžioje sakė Berklio Gyvybės mokslų teisės ir politikos centro direktorius Vincentas Joralemonas.
„Tai iš tiesų primena tabako pramonę praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje“, – sakė V. Joralemonas.
Pasak V. Joralemono, nors bylose dėl socialinių tinklų daromos žalos daugiausia nagrinėjamas technologijų ir priklausomybės ryšys, byloje prieš „Meta“ dėmesys sutelktas į bendrovės verslo praktiką – panašiai kaip tuomet, kai JAV reguliavimo institucijos padavė į teismą tabako bendroves.
Dešimtys JAV valstijų padavė į teismą keturias didžiąsias tabako bendroves dėl to, kad šios menkino savo gaminių daromą žalą sveikatai, ir 1998 m. pasiekė istorinį susitarimą, kuriuo buvo numatytos finansinės sankcijos ir gaminių rinkodaros pakeitimai.
Nacionalinės generalinių prokurorų asociacijos duomenimis, nuo to laiko šios tabako bendrovės sumokėjo daugiau kaip 176 mlrd. JAV dolerių.
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