 Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo

Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo

2026-07-27 14:28
BNS inf.

Čadas pirmadienį pranešė ketinantis pasitraukti iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT), pareiškęs, kad jo veiksmingumas yra ribotas ir nevienodas.

<span>Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo</span>
Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo / Scanpix nuotr.

„Šis sprendimas priimtas nuodugniai įvertinus Tarptautinio Baudžiamojo Teismo veiklą nuo pat jo darbo pradžios 2002 metais, taip pat jo veiklos rezultatus, kurių veiksmingumas išlieka ribotas ir nevienodas skirtinguose regionuose“, – pareiškime nurodė vyriausybės atstovas spaudai.

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čadas tbt

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