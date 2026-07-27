„Šis sprendimas priimtas nuodugniai įvertinus Tarptautinio Baudžiamojo Teismo veiklą nuo pat jo darbo pradžios 2002 metais, taip pat jo veiklos rezultatus, kurių veiksmingumas išlieka ribotas ir nevienodas skirtinguose regionuose“, – pareiškime nurodė vyriausybės atstovas spaudai.
Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo
2026-07-27 14:28
Čadas pirmadienį pranešė ketinantis pasitraukti iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT), pareiškęs, kad jo veiksmingumas yra ribotas ir nevienodas.
Čadas ketina trauktis iš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo / Scanpix nuotr.
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