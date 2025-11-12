Čekijoje dėl paukščių gripo protrūkio pradėtas daugiau nei 70 tūkst. naminių paukščių naikinimas

Šiuo metu kelios Europos šalys susiduria su padidėjusiu paukščių gripo protrūkių skaičiumi.
Ispanija, Jungtinė Karalystė (JK), Vokietija ir Prancūzija įvedė apribojimus, pavyzdžiui, nurodė neleisti paukščių į lauką arba nurodė juos paskersti.
„Paukščių naikinimas prasidėjo šį rytą“, – naujienų agentūrai AFP sakė Valstybinės veterinarijos tarnybos atstovas spaudai Petras Majeris.
Užsikrėtusių paukščių naikinimas pradėtas Valdikovo kaime, kur susirgimo atvejai buvo patvirtinti antradienio rytą. Skelbiama, kad čia sunaikinta apie 18 tūkst. savaitės amžiaus ančiukų ir 2,5 tūkst. suaugusių ančių.
P. Majeris nurodė, kad ketvirtadienį centriniame Lanškroumo mieste esančiame ūkyje, kuriame laikoma apie 40 tūkst. vištų ir 13 tūkst. gaidžių, bus tęsiamas paukščių naikinimas.
SVS paskelbė apie ypatingas prevencines priemones 10 km spinduliu aplink ūkius, kuriuose užfiksuoti paukščių gripo protrūkiai.
„Apribosime naminių paukščių judėjimą, sudarysime visų ūkiuose laikomų naminių paukščių sąrašus ir uždrausime masinius renginius, pavyzdžiui, paukščių mainus ar parodas“, – sakoma SVS išplatintame pranešime.
SVS duomenimis, šiemet paukščių gripo atvejų užregistruota trijuose komerciniuose ir 17 nekomercinių ūkių, taip pat aštuoniose šalies vietose tarp laukinių paukščių.
Tai jau ne pirmas kartas per kelerius pastaruosius metus, kai Čekijoje fiksuojamas paukščių gripo protrūkis.
2024-aisiais Čekijoje buvo sunaikinta daugiau kaip 250 tūkst. paukščių, kai gripas išplito į 10 didelių komercinių ir 43 mažesnius ūkius.
Paukščių gripo protrūkiai dažniausiai fiksuojami rudenį. Liga taip pat smarkiai paveikė Čekijos kaimynę Vokietiją, kur iki praėjusio mėnesio pabaigos dėl jos teko sunaikinti daugiau kaip 500 tūkst. paukščių.
Visoje Europoje veikiančios užkrečiamųjų gyvūnų ligų stebėjimo sistemos ADIS duomenimis, liepos 1–lapkričio 5 dienomis Europos paukštininkystės ūkiuose buvo užfiksuoti 139 protrūkiai.
