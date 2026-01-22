Čekijos policija sulaikė asmenį, įtariamą šnipinėjimu Kinijai

Pekiną erzina Čekijos aukšto rango delegacijų vizitai Taivane – savivaldžioje saloje, kurią Kinija laiko savo teritorijos dalimi.
Tuo tarpu Čekijos žvalgybos tarnyba savo 2024-ųjų metinėje ataskaitoje išskyrė Kiniją kaip grėsmę saugumui.
„Nacionalinio kovos su terorizmu, ekstremizmu ir nusikaltimais elektroninėje erdvėje centro detektyvai šeštadienį sulaikė asmenį, įtariamą dirbus Kinijos žvalgybos tarnyboms“, – socialiniuose tinkluose nurodė policija.
Šią bylą prižiūrinti prokuratūra kol kas neatsakė į naujienų agentūros AFP klausimus.
Dienraštis „Denik N“ skelbė, kad sulaikytasis yra Kinijos pilietis.
10,9 mln. gyventojų turinti Europos Sąjungos ir NATO narė Čekija supykdė Pekiną tuo, kad Taivane lankėsi delegacijos, įskaitant parlamento pirmininkus, o Taivano pareigūnai kelis kartus atvyko į Prahą.
Kinija laiko Taivaną savo teritorija ir stengiasi jį izoliuoti pasaulinėje arenoje, užkirsdama kelią bet kokiems salos tarptautinio teisėtumo ženklams.
Tokius vizitus ji vertina kaip „vienos Kinijos“ politikos, kurios Praha, kaip ir visa likusi ES, oficialiai laikosi, pažeidimą.
Pernai Taivanas apkaltino Pekino ambasados darbuotojus šnipinėjus viceprezidentę Hsiao Bi-khim ir planavus taranuoti jos automobilį per 2024 metų kovą vykusį vizitą Prahoje.
Tuomet Čekijos karinė žvalgyba patvirtino, kad į Hsiao Bi-khim taikėsi „asmenys, legalizuoti diplomatinėse pareigose Kinijos ambasadoje Prahoje“.
Pernai gegužę Čekijos užsienio reikalų ministras iškvietė Kinijos ambasadorių Prahoje dėl kibernetinės atakos, nukreiptos prieš ministeriją.
Ministerija nurodė, kad atakos tyrimas leido „labai užtikrintai nustatyti atsakingą veikėją“ – su Kinija siejamą grupuotę APT31.
