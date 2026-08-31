Čekijos premjeras kritikavo žvalgybą, nepranešusią jam apie dezinformacijos kampaniją

„Šią informaciją turėjau gauti daug anksčiau“, – po Vyriausybės posėdžio sakė A. Babišas. Jis teigė, kad Užsienio žvalgybos tarnyba (UZSI) „nesugebėjo atlikti savo darbo“.
Premjero kritiką išprovokavo internetinė kampanija, kuria buvo siekiama sudaryti įspūdį, kad Lenkija nori aneksuoti dalį Čekijos teritorijos. Buvo sukurtos suklastotos Čekijos visuomeninio transliuotojo svetainės ir Čekijos ambasadoriaus Varšuvoje profilis socialiniuose tinkluose.
Saugumo ekspertai įtaria, kad tai buvo profesionaliai surengta operacija. Kol kas nežinoma, ar už jos nestovi Rusija. Čekija ir Lenkija yra NATO narės ir Ukrainos rėmėjos.
A. Babišas galiausiai sureagavo į dezinformaciją, platformoje „X“ pasidalydamas Lenkijos ministro pirmininko Donaldo Tusko pranešimu, kuriame aiškiai nurodyta, kad abi šalys yra tvirtos sąjungininkės.
Naujausio, 2021 m. atlikto gyventojų surašymo duomenimis, Čekijoje apie 38 tūkst. žmonių save įvardija kaip lenkų tautinės mažumos narius. Tais pačiais metais Lenkijoje 7 800 žmonių nurodė priklausantys čekų tautinei mažumai. Čekų tautinė mažuma taip pat yra oficialiai pripažinta Lenkijos konstitucijoje.
Nuo 1958 m., kai buvo pasirašyta sienų sutartis tarp Lenkijos ir tuometinės Čekoslovakijos, ginčas dėl teritorijų iš esmės laikomas išspręstu. Sutartimi buvo nustatyta siena palei Olzos upę, Oderio intaką, dėl kurios anksčiau vyko intensyvūs ginčai.
Vis dėlto nacionalistų politikai kartais vis dar išsako raginimus keisti sieną.
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