Čikagos meras – Trumpui: mes nenorime savo gatvėse tankų

Kalbėdamas apie JAV prezidento Donaldo Trumpo nurodymu šį mėnesį Vašingtone dislokuotas pajėgas, B. Johnsonas sakė: „Nenorime savo gatvėse matyti tankų“.
Meras perspėjo, kad D. Trumpo įsakymu gali būti dažniau tikrinami leidimai gyventi šalyje.
„Esame gavę patikimų pranešimų, kad liko ne savaitės, o dienos, kol mūsų mieste prasidės tam tikra sukarinta federalinės vyriausybės veikla. Šiuo metu neaišku, kaip tiksliai tai atrodys“, – sakė B. Johnsonas.
„Galbūt kariuomenė padės įgyvendinti prieš migrantus nukreiptas priemones. Galbūt pamatysime Nacionalinės gvardijos karius. Galbūt mūsų gatvėse pasirodys net aktyviosios kariuomenės karių ir šarvuotųjų transporto priemonių. Mes to neprašėme. Mūsų gyventojai to neprašė, bet vis dėlto esame priversti į tai reaguoti.“
Meras sakė, kad atsižvelgdamas į šią galimybę jis pasirašė įsakymą, kuriuo nurodė visiems miesto valdžios departamentams apsaugoti gyventojus nuo federalinės valdžios veiksmų.
Todėl vietos policija neturi „bendradarbiauti su kariškiais vykdant policijos patruliavimą ar užtikrinant civilinės imigracijos priemonių įgyvendinimą“, – sakė B. Johnsonas.
Demokratas B. Johnsonas sakė, kad dėl D. Trumpo administracijos „chaotiškumo ir impulsyvumo“ sunku nuspėti, ar ji įgyvendins savo sprendimą dislokuoti karius, ir paragino Respublikonų partijai atstovaujantį prezidentą „persigalvoti“.
Šį mėnesį D. Trumpas pasitelkė Nacionalinę gvardiją, kad pažabotų neva nekontroliuojamą nusikalstamumą Vašingtone, kuriam taip pat vadovauja meras demokratas. Policijos statistikoje nėra jokių įrodymų, kad nusikalstamumas JAV sostinėje būtų išaugęs.
Prezidentas yra užsiminęs, kad kitas miestas, kuriame, jo nuomone, reikia įvesti tvarką, gali būti Čikaga. Jo teigimu, nusikalstamumas šiame mieste yra nekontroliuojamas. Savo ruožtu B. Johnsonas tvirtina, kad žmogžudysčių, apiplėšimų ir susišaudymų skaičius mieste per pastaruosius metus gerokai sumažėjo.
