Čilėje prezidento rinkimus laimėjo kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Jose Antonio Kastas

J. A. Kastas surinko apie 58 proc. balsų ir neabejotinai pirmavo prieš plačiajai kairiųjų koalicijai vadovavusią komunistę Jeannette Jara (Chanetę Charą).
J. A. Kastas dalyvavo rinkimų kampanijoje, žadėdamas išsiųsti daugiau kaip 300 tūkst. imigrantų, uždaryti šiaurinę sieną, griežtai kovoti su beveik rekordiniu nusikalstamumo lygiu ir išjudinti įstrigusią ekonomiką.
„Čilė norėjo permainų“, – sekmadienio vakarą sakė jis tūkstančiams pakiliai nusiteikusių šalininkų, žadėdamas atkurti pagarbą įstatymams, valdyti visų čiliečių labui ir įsiklausyti į kritiką.
Kadaise buvusi viena saugiausių Amerikos šalių, Čilė smarkiai nukentėjo nuo Covid-19 pandemijos, smurtinių socialinių protestų ir užsienio organizuotų nusikalstamų grupuočių antplūdžio.
Santjage J. A. Kasto šalininkai pypsėjo automobilių sirenomis, mojavo vėliavomis ir džiaugėsi žmogumi, kuris ne kartą gynė kruviną Augusto Pinocheto (Augusto Pinočeto) diktatūrą.
Pensininkė Gina Mello (Džina Melo) tikėjosi, kad naujasis prezidentas „nuo pirmos dienos į gatves išsiųs kariuomenę“, „uždarys visus narkotikų prekeivius ir deportuos visus, kurie atvyko čia daryti nusikaltimų“.
Rėmėjai giedojo nacionalinį himną, skandavo „Pinochetas! Pinochetas!“ ir laikė rankose mirusio autokrato portretus. Dar vienas J. A. Kasto rinkėjas atėjo persirengęs JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu).
Policija pranešė, kad per nedidelę prieš J. A. Kastą nukreiptą demonstraciją sostinėje sulaikė vieną asmenį.
Naujajam prezidentui, 59 metų devynių vaikų tėvui, po dviejų nesėkmingų bandymų tapti prezidentu tai buvo trečias ir laimingas bandymas.
Tai naujausia Lotynų Amerikos dešiniųjų pergalė po pergalės rinkimuose Argentinoje, Bolivijoje, Hondūre, Salvadore ir Ekvadore.
Netrukus po to, kai užsidarė balsavimo apylinkės ir paaiškėjo pergalės mastas, J. Jara paskambino J. A. Kastui ir pripažino, kad rinkėjai pasisakė garsiai ir aiškiai.
Tarp sveikintojų buvo ir JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) bei Argentinos prezidentas Javieras Milei (Chavjeras Milėjus).
